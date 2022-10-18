Наконец-то прислушались: долгожданная функция появится в WhatsApp

В WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователи смогут редактировать уже отправленные сообщения. Нововведение пользователи мессенджера ждали очень давно, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на WABetaInfo.
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Функция редактирования сообщения уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android.
Изменить содержимое отправленного сообщения можно только в течение 15 минут после его отправки, по прошествии этого времени такая возможность пропадает.
Если текст сообщения был изменен, вы и ваш собеседник увидите соответствующую отметку — «отредактировано».
Предполагается, что после непродолжительного этапа тестирования эта функция появится в релизных версиях WhatsApp на всех поддерживаемых платформах
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