Совместным приказом министра науки и высшего образования и министра просвещения внесены изменения и дополнения по вопросам в сфере государственной образовательной накопительной системы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что образовательный накопительный вклад – это деньги на счету вкладчика в банке-участнике, включающие взносы вкладчика или вносителей, в том числе за счет выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования в соответствии с законами республики, капитализированные вознаграждения банка-участника и премию государства.

Частичное изъятие денег с банковского счета вкладчика не допускается, за исключением случаев целевого изъятия средств вклада (перевод денег долями в организацию образования) и возврата выплат целевых накоплений на банковский счет вкладчика, открытый у уполномоченного оператора.

В случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим вкладчика вклад:

направляется его наследниками на вклад, открытый в пользу любого третьего лица (переоформление);

выплачивается его наследникам по условиям расторжения Договора с сохранением премии государства.

Кроме того, Типовой договор об образовательном накопительном вкладе дополнен следующими пунктами:

В случае признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим или неспособности продолжать обучение вследствие состояния здоровья вкладчика вклад за исключением зачисленной выплаты целевых накоплений:

направляется вкладчиком/законным представителем на вклад, открытый (открываемый) в пользу любого третьего лица (переоформление);

выплачивается вкладчику/законному представителю по условиям расторжения Договора с сохранением премии государства.

При этом зачисленная сумма выплат целевых накоплений переводится банком-участником на банковский счет вкладчика, открытый у уполномоченного оператора в течение семи рабочих дней со дня поступления документов, подтверждающих наступление событий, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

Также говорится, что при расторжении договора изымается подлежащая возврату сумма выплат целевых накоплений с любых банковских счетов вкладчика в банке-участнике путем прямого дебетования банковского счета, для дальнейшего перевода на банковский счет вкладчика, открытый у уполномоченного оператора.

При этом взимается комиссионное вознаграждение за услуги банка-участника по совершению операций по банковскому счету вкладчика, расходы, связанные с конвертацией, согласно тарифам банка-участника, действующим на день либо на момент проведения операций по счету, при этом, не удерживая комиссию, непосредственно с суммы премии государства или выплат целевых накоплений.

Вкладчик/законный представитель вправе:

вносить деньги на вклад, в том числе в порядке и сроках, рекомендованных банком-участником;

получить полную информацию о состоянии вклада;

получить полную информацию о состоянии вклада; осуществить перевод вклада из одного банка-участника в другой банк-участник в полном объеме не более одного раза в год;

получать премию государства по договору;

получать премию государства по договору; в случае признания банка-участника несоответствующим требованиям закона и расторжения соглашения о сотрудничестве банка-участника с оператором, перевести суммы накопленных средств вклада с начисленным вознаграждением банка-участника и премией государства, а также зачисленной выплатой целевых накоплений в любой другой банк-участник;

перевести суммы накопленных средств с начисленным вознаграждением банка-участника и премией государства на вклад третьего лица, являющегося гражданином РК, зарегистрированный в едином реестре, за исключением зачисленной выплаты целевых накоплений (при наличии);

в случае поступления в зарубежную организацию образования произвести оплату за обучение из накопленных средств вклада, с учетом начисленной премии государства и вознаграждения банка-участника, а также зачисленной выплаты целевых накоплений (при наличии);

в случае присуждения вкладчику образовательного гранта:

— продолжить накопление средств вклада с дальнейшим начислением вознаграждения банка-участника и премии государства;

— перевести средства вклада на вклад, открытый в пользу третьего лица, являющегося гражданином РК, за исключением зачисленной выплаты целевых накоплений (при наличии);

— перевести по заявлению всю сумму или часть суммы выплат целевых накоплений (при наличии), ранее зачисленной на договор на банковский счет вкладчика, открытый у уполномоченного оператора;

— направить средства вклада на оплату образовательных услуг в целях получения других уровней образования;

— получить средства вклада с капитализированным вознаграждением банка-участника и начисленной премией государства, за исключением зачисленной выплаты целевых накоплений (при наличии);

при остатке средств на вкладе после оплаты образовательных услуг за весь период обучения вкладчик/законный представитель вправе изъять данную сумму с вознаграждением банка-участника и начисленной премией государства, за исключением зачисленной выплаты целевых накоплений (при наличии).

Банк-участник:

при заключении договора проверяет соответствие вкладчика требованиям, установленным Законом, а также отсутствие действующего договора об образовательном накопительном вкладе, открытого на имя вкладчика или договора образовательного накопительного страхования, по которым вкладчик и выгодоприобретатель являются одним и тем же лицом через оператора;

принимает на банковский счет вкладчика деньги;

ежемесячно начисляет вкладчику вознаграждение на сумму вклада, с учетом ежемесячной капитализации;

ежемесячно начисляет вкладчику вознаграждение на сумму вклада, с учетом ежемесячной капитализации; при поступлении премии государства, выплат целевых накоплений (при наличии), в течение двух рабочих дней зачисляет их на банковский счет вкладчика;

при предоставлении вкладчиком/законным представителем подтверждающих документов о зачислении в организацию образования либо в зарубежную организацию образования и соответствующего поручения о переводе денег, в течение одного рабочего дня перечисляет средства с вклада на банковский счет соответствующей организации образования/зарубежной организации образования в размере, согласно поручению вкладчика;

при предоставлении вкладчиком/законным представителем подтверждающих документов о зачислении в организацию образования либо в зарубежную организацию образования и соответствующего поручения о переводе денег, в течение одного рабочего дня перечисляет средства с вклада на банковский счет соответствующей организации образования/зарубежной организации образования в размере, согласно поручению вкладчика; при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 20 договора, в течение трех рабочих дней со дня получения справки о размере суммы премии государства от оператора перечисляет премию государства в бюджет через оператора;

в случае досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика/законного представителя или прекращения обязательств по договору в связи с истечением срока без соблюдения целевого назначения, выплачивает основную сумму вклада и начисленное вознаграждение не ниже ставки вознаграждения банка-участника вкладчику/законному представителю, за исключением зачисленной выплаты целевых накоплений;

при досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика/законного представителя или прекращения обязательств по договору в связи с истечением срока без соблюдения целевого назначения зачисленную выплату целевых накоплений в течение трех рабочих дней перечисляет на банковский счет вкладчика, открытый у уполномоченного оператора;

не выдает вкладчику/законному представителю наличными деньгами в процессе перевода средств вклада в другой банк-участник или на вклад третьего лица;

производит все расходные операции по вкладам после получения подтверждения от оператора;

производит все расходные операции по вкладам после получения подтверждения от оператора; при переводе средств вклада в другой банк-участник в платежном поручении указывает сумму зачисленных выплат целевых накоплений.

Вкладчик/законный представитель:

вносит деньги в национальной валюте – тенге;

предоставляет оригинал либо копию договора оказания образовательных услуг при оплате образовательных услуг из средств вклада в организации образования, находящиеся на территории РК;

предоставляет подтверждающие документы о зачислении (договор об оказании образовательных услуг, инвойс) с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский либо русский язык, при оплате образовательных услуг из средств вклада в зарубежные организации образования;

предоставляет свидетельство о присуждении образовательного гранта по группам образовательных программ высшего образования или свидетельство о присуждении образовательного гранта по группам образовательных программ послевузовского образования;

предоставляет подтверждающий документ в случае получения средств вклада, в связи со смертью, признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим либо объявления умершим или неспособности вкладчика продолжать обучение вследствие состояния здоровья;

предоставляет подтверждающий документ организации образования/зарубежной организации образовании, в случае получения остатка средств вклада в связи с оплатой образовательных услуг за весь период обучения;

в случае изменения места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность вкладчика, уведомляет в течение семи рабочих дней со дня изменений в произвольной форме;

не переводит вклад из одного банка-участника в другой в период с 1 января по 28 февраля каждого календарного года в связи с начислением премии государства;

не осуществляет снятие средств вклада при переводе средств вклада из одного банка-участника в другой и переводе на вклад третьих лиц;

дает согласие на изъятие суммы премии государства, подлежащей возврату в бюджет, с любых банковских счетов вкладчика в банке-участнике, при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 20 договора;

дает согласие на изъятие суммы премии государства, подлежащей возврату в бюджет, с любых банковских счетов вкладчика в банке-участнике, при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 20 договора; дает согласие на изъятие суммы зачисленной выплаты целевых накоплений, подлежащей возврату на банковский счет вкладчика, открытый у уполномоченного оператора, с любых банковских счетов вкладчика в банке-участнике, при расторжении договора.

Указывается, что при нарушении вкладчиком обязательств по договору банк-участник расторгает договор в одностороннем порядке, письменно уведомив вкладчика об этом за 10 календарных дней. При этом вклад выплачивается вкладчику/законному представителю при первом требовании, премия государства по справке-выписке оператора возвращается в бюджет через оператора, выплаты целевых накоплений (при наличии) возвращаются на банковский счет вкладчика.

Остальные изменения можно посмотреть в приказе.

Совместный приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.

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