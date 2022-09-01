Накопления до 18 лет. Токаев предложил перечислять казахстанским детям деньги на спецсчета

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил перечислять казахстанским детям деньги на специальные накопительные счета до 18 лет, передает informburo.kz

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Каждая семья должна получать реальную отдачу от использования национального богатства страны. Поэтому я считаю очень важным в рамках объявленного мной года детей начать принципиально новую программу «Национальный фонд – Детям». Предлагаю перечислить 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда до достижения детьми 18-летнего возраста на их специальные накопительные счета без права досрочного снятия», – сказал президент.

После достижения совершеннолетия будет доступна для приобретения жилья и на образование.

«Фонд действительно будет иметь национальный статус и служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этой масштабной инициативы, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года«, – заключил глава страны.

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