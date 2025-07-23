Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 июля представили синоптики Казгидромета.
В предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться активный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, в центре республики — сильные дожди, град, шквал.
На востоке, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
Очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области 42 градуса.
Сильная жара ожидается 24 июля днем на западе, юго-западе, северо-западе страны 35-38 градусов. 24-25 июля в центре республики 35-38 градусов, на юге 40-42 градуса, 24-26 июля на юго-востоке 35-39 градусов, 25-26 июля на востоке 35-38 градусов, 26 июля на севере 35 градусов.
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