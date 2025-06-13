Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 июня представили синоптики Казгидромета.

На территорию Казахстана не прекращают смещаться циклоны.

В ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы, 15-16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей – сильные дожди, с возможным выпадением града, и понижением температуры воздуха.

А вот южная половина страны по-прежнему будет находится под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха.

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