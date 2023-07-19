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Накроет Костанайскую область. Прогноз на 20 июля

ФОТО ALAU.KZ

На западе, севере, востоке области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман.

Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 23-28, на юге области 31 тепла.

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В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза.

Ветер юго-западный 7-12, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-17, днем 24-26 тепла.

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