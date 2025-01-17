Свыше 1100 госучреждений страны -школы, детсады, больницы, детские дома закупали продовольствие по завышенной цене. В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии.

Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.

«Агентством реализуется проект, направленный на выявление «спекулятивных» схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия. Работа проводится исключительно с использованием IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий. В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге», — говорится в сообщении АФМ.

Так, в 80 детских садах Актюбинской области, в результате предпринятых Департаментом АФМ мер снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли. К примеру, предприниматель поставлял гречку в детский сад с наценкой более 500%.

В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%.

После вмешательства местного Департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге.

Аналогичная работа проведена в Астане и Карагандинской области по 175 детсадам, где сэкономлено свыше 100 млн тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.