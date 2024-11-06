Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 ноября.

Большую часть территории Казахстана охватывает обширный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки дождь с переходом в снег, в северной половине снег с метелью, на большей части страны ожидаются гололед, порывистый ветер и туман.

7 ноября ночью на севере республики прогнозируется сильный снег, на востоке, юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

На северо-западе, севере, востоке и в центре республики сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

На севере, востоке, в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 5-10, днем до 2-7 мороза, на юге, юго-востоке республики ночью понизится до 5 мороза-3 тепла, в горных районах 6-11 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.