Налички может не хватить — аким Костаная о проверках мобильных переводов

Акимат Костаная обеспокоен возможным сокращением числа предприятий малого и среднего бизнеса. А причина — проверки мобильных переводов. По мнению акима областного центра, бизнес может не только уходить в тень, но и закрыться. Марат Жундубаев считает, что Комитет госдоходов должен изменить подходы к проверкам, иначе люди вновь будут переходить на наличный расчет.

В прошлом году в бюджет Костаная поступило 197 миллиардов тенге налогов. Самый большой вклад, а это почти 63 процента, в госказну внёс малый и средний бизнес. По словам акима областного центра, на встречах с ним они постоянно задают вопросы касательно проверок мобильных переводов. Люди боятся, что начнут контролировать их личные денежные потоки. И очень многие из них сейчас возвращаются к наличному расчету.

«Теперь, как это все будут работать? Что такое 100 переводов? В мажилисе там поднимают вопрос, все -таки там должны быть какие-то критерии, иначе завтра мобильная торговля, сама по себе встанет сейчас и налички может не хватит — это будет вопрос», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

По словам Марата Жундубаева, интернет-торговля в городе развивается хорошо. И сейчас он обеспокоен тем, что контроль мобильных переводов в том варианте, который продуман налоговиками сейчас, создает лишь сложности и множество вопросов от людей.

«Мобильные переводы, как обычно они разрешены. Там если более ста от разных физических лиц три месяца подряд только тогда попадет под критерии проверки. Это физические лица, соответственно, и предприниматели тоже», — сообщил и.о. руководителя управления госдоходов Костаная Сергей Копп.

Аким Костаная, в свою очередь, считает, что только разъяснительной работы, в этом направлении мало. Нужно менять сам механизм проверок, чтобы бизнес понимал, что работать надо легально. Иначе, так популярные сейчас, к примеру, групповые закупки в интернете и онлайн-шопинг, добавил он, могут серьезно сократиться

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