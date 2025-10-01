Национальный Банк Республики Казахстан разработал и вынес на обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов», сообщает Uchet.kz.

Целью проекта является актуализация действующих в документе норм с учетом принятия нового Налогового кодекса, формы предоставления сведений, а также приложения, включающего информацию о назначении снятых наличных денег субъектами предпринимательства.

Ожидаемый срок реализации — 1 квартал 2026 года.



Согласно Правилам, для бизнеса действуют лимиты на снятие наличных в месяц. Если компания хочет получить сумму, превышающую установленный предел, необходимо соблюсти ряд условий.

Для снятия средств сверх лимита предприниматель должен предоставить подтверждающие документы (договоры, счета, ведомости, цель снятия и др.), а также согласие на передачу данных в Комитет государственных доходов (КГД).

Банк обязан в течение следующего рабочего дня после заявки направить сведения в КГД.

КГД проверяет риски (например, возможность ухода от налогов). Если риски выявлены, банк может отказать в выдаче наличных сверх лимита.

Если ответа от КГД нет в течение трёх рабочих дней, банк обязан выдать деньги.

Банки ежемесячно отчитываются в Нацбанк о снятии наличных бизнесом на сумму свыше 10 млн тенге. Нацбанк формирует сводные данные и передаёт их в КГД и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для контроля. КГД в свою очередь также направляет в Нацбанк сведения о поданных заявках и результатах проверки рисков.

Правила

снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

Глава 2. Порядок снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

3. Субъектами предпринимательства снятие наличных денег с банковских счетов осуществляется на основании заявок на снятие наличных денег с банковских счетов, поданных в банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – банки) в соответствии с Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19680).

4. Сумма наличных денег, снимаемых с банковских счетов в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, за исключением субъектов предпринимательства, на которых не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, определенных в соответствии с подпунктом 3) абзаца четвертого части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке, не превышает предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.



5. Субъектами предпринимательства, за исключением субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, определенных в соответствии с подпунктом 3) абзаца четвертого части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке, снятие наличных денег с банковских счетов в размерах, превышающих предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных главой 3 Правил.

6. Банк в срок не позднее 10:00 часов по времени города Астана рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направляет в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений и документов в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и документами между уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет и Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктами 13 и 14 Правил, и заявку, которая содержит идентификационный номер субъекта предпринимательства, индивидуальный идентификационный номер лица, подавшего заявку на снятие наличных денег с банковского счета, сумму снятия наличных денег сверх установленного предельного размера в течение календарного месяца, цель снятия, категорию субъекта предпринимательства.

7. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет до конца рабочего дня, следующего за днем получения от банка сведений и документов, предусмотренных пунктом 6 Правил, с учетом применения системы управления рисками, предусмотренной пунктом 1 статьи 93 Налогового кодекса, направляет в банк в электронной форме сведения о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами.

8. Неполучение банком в течение трех рабочих дней со дня подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег, превышающих предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, сведений от уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, является основанием для выдачи наличных денег субъекту предпринимательства.

9. В целях реализации пункта 7 Правил уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет для применения системы управления рисками, предусмотренной пунктом 1 статьи 93 Налогового кодекса, вырабатывает и применяет критерии риска, являющиеся конфиденциальной информацией.

10. Сведения от уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов по результатам применения системы управления рисками, предусмотренной пунктом 1 статьи 93 Налогового кодекса, действительны в течение одного календарного месяца.



Глава 3. Условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров

11. Снятие субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, за исключением субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, определенных в соответствии с подпунктом 3) абзаца четвертого части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке, допускается при соблюдении в совокупности следующих условий:

наличие документов, подтверждающих цель снятия наличных денег с банковского счета;

представление субъектами предпринимательства согласия на передачу сведений и документов в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и документами между уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктами 13 и 14 Правил;

получение банком сведений от уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Глава 4. Порядок представления сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров

12. Банки ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в Национальный Банк Республики Казахстан сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, по форме согласно приложению к Правилам.

13. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет свод данных, предусмотренных пунктом 12 Правил, на основе идентификационных номеров субъектов предпринимательства в разрезе банков и субъектов предпринимательства, осуществивших снятие наличных денег с банковских счетов, для определения субъектов предпринимательства, превысивших предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Сводные данные в электронной форме направляются Национальным Банком Республики Казахстан не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет для использования в системе управления рисками, предусмотренной пунктом 1 статьи 93 Налогового кодекса, и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для осуществления контроля за соблюдением банками норм Правил и предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

14. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронной форме сведения в разрезе банков по полученным в течение календарного месяца заявкам субъектов предпринимательства на снятие наличных денег с банковских счетов, с указанием наименования, идентификационного номера субъекта предпринимательства, суммы заявки и сведений о наличии либо об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

