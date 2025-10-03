В Казахстане магазины и онлайн-маркетплейсы должны будут указывать разную стоимость на товары при оплате наличными или в рассрочку уже с 11 октября. Соответствующие поправки утвердил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает informburo.kz

Согласно приказу, теперь при оформлении ценника субъект внутренней торговли, в том числе электронной, должен указывать две цены.

«Субъект внутренней торговли указывает раздельные цены на товар при его реализации в рассрочку за счёт собственных средств и реализации с единовременной оплатой», – говорится в новой редакции.

Это касается и интернет-магазинов.

Однако эта норма распространяется лишь на ту рассрочку, которую магазины предоставляют за счёт собственных средств. Правила Минторговли не регулируют банковскую деятельность, соответственно, не затрагивают рассрочку, которую предоставляют банки.

Приказ вступит в силу через 10 дней со дня первой официальной публикации, а значит, с 11 октября.

