Налог на имущество: что изменится с 1 января

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В Налоговый кодекс внесены изменения, исключающие обязанность по представлению налоговой отчетности по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах. Об этом заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.
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«В целях исключения возникновения налоговых обязательств по представлению налоговой отчетности по налогу на имущество по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и не используемым в предпринимательской деятельности, внесены изменения и дополнения, предусматривающие исчисление с 1 января 2022 года налоговыми органами налога на имущество физических лиц по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и используемым в личных целях», — говорится в сообщении.
По данным комитета, изменения позволяют органам производить исчисление налога по кладовкам на основании стоимости, определяемой госкорпорацией «Правительство для граждан», а также исключают обязательство по представлению налоговой отчетности, что упрощает физическим лицам исполнение налогового обязательства. Ранее определение оценочной стоимости объекта, исчисление налога, а также представление налоговой отчетности осуществлялись физическими лицами самостоятельно.
Исчисление налога по кладовкам производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом. При этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть после окончания налогового периода.
В этой связи исключается необходимость представления физическими лицами налоговой отчетности по налогу на имущество за кладовки в многоквартирных жилых домах начиная с 2023 года. За налоговый период 2022 года налоговую отчетность представлять не нужно.
«Также для исключения неверного толкования термина «парковочные места» в части определения объекта налогообложения и порядка налогообложения внесены дополнения уточняющего характера в Налоговый кодекс.
При этом необходимо отметить, что порядок налогообложения парковочных мест не изменился, как и ранее, исчисление налога по «парковочным местам» производится аналогично, как и по «гаражам», — добавили в КГД.
Отмечается, что изменения не предусматривают увеличения налоговой нагрузки на владельцев парковочных мест.
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