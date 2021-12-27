Налог на имущество: что изменится с 1 января

В Налоговый кодекс внесены изменения, исключающие обязанность по представлению налоговой отчетности по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах. Об этом заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.

«В целях исключения возникновения налоговых обязательств по представлению налоговой отчетности по налогу на имущество по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и не используемым в предпринимательской деятельности, внесены изменения и дополнения, предусматривающие исчисление с 1 января 2022 года налоговыми органами налога на имущество физических лиц по кладовым помещениям, находящимся в многоквартирных жилых домах и используемым в личных целях», — говорится в сообщении.

По данным комитета, изменения позволяют органам производить исчисление налога по кладовкам на основании стоимости, определяемой госкорпорацией «Правительство для граждан», а также исключают обязательство по представлению налоговой отчетности, что упрощает физическим лицам исполнение налогового обязательства. Ранее определение оценочной стоимости объекта, исчисление налога, а также представление налоговой отчетности осуществлялись физическими лицами самостоятельно.

Исчисление налога по кладовкам производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом. При этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом, то есть после окончания налогового периода.

В этой связи исключается необходимость представления физическими лицами налоговой отчетности по налогу на имущество за кладовки в многоквартирных жилых домах начиная с 2023 года. За налоговый период 2022 года налоговую отчетность представлять не нужно.

«Также для исключения неверного толкования термина «парковочные места» в части определения объекта налогообложения и порядка налогообложения внесены дополнения уточняющего характера в Налоговый кодекс. При этом необходимо отметить, что порядок налогообложения парковочных мест не изменился, как и ранее, исчисление налога по «парковочным местам» производится аналогично, как и по «гаражам», — добавили в КГД.

Отмечается, что изменения не предусматривают увеличения налоговой нагрузки на владельцев парковочных мест.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.