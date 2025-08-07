С 2026 года в Казахстане изменится порядок расчета налога на имущество физических лиц. Обновленный механизм, уже получивший в общественном дискурсе название «налог на роскошь», будет учитывать оценочную стоимость недвижимости, установленную государственной корпорацией «Правительство для граждан». Об этом inbusiness.kz сообщили в комитете государственных доходов (КГД) РК.
По информации ведомства, для исчисления налога будет использоваться не рыночная, а заниженная оценочная стоимость жилья и дачных построек, которую определяет уполномоченный оператор.
«Стоимость объектов налогообложения, определяемая НАО, значительно ниже рыночной стоимости таких объектов», — пояснили в КГД.
Даже с возможным введением повышающих коэффициентов налоговая нагрузка на граждан будет рассчитываться с учетом более «щадящей» базы. Это, как ожидается, позволит уменьшить общий финансовый пресс на собственников жилья.
Согласно статье 600 Налогового кодекса, маслихаты — местные представительные органы — могут устанавливать повышающий коэффициент на налог для жилой недвижимости до 50%. Такое решение должно быть принято не позднее 1 декабря года, предшествующего налоговому периоду, и вступает в силу с 1 января.
Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой, он вправе обжаловать её в вышестоящем органе либо через суд. Это право закреплено в статье 199 Налогового кодекса.
«Эта норма обеспечивает защиту прав собственников и позволяет оспаривать оценочную стоимость, если она кажется необоснованно завышенной», — подчеркнули в налоговом ведомстве.
КГД также напомнил, что в случае неуплаты налога будут применяться меры принудительного взыскания задолженности, включая начисление пени и передачу приказа в органы юстиции или частным судебным исполнителям.
Несмотря на озабоченность части экспертов, в КГД утверждают, что новая модель исчисления налога направлена на снижение фискальной нагрузки на население. Использование оценочной стоимости, существенно отличающейся от рыночной, должно обеспечить баланс между интересами государства и граждан.
