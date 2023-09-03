«Налог» на кошек и собак: с 1 сентября вступили в силу нормы учета домашних животных

У казахстанских собак и кошек, и особенно у их владельцев начинается новая жизнь. С 1 сентября 2023 года вступили в силу правила учета домашних животных в РК. Причем регистрация обязательна – иначе их хозяев будут штрафовать. Zakon.kz разбирался в новых правилах и кому они нужны.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят еще 30 декабря 2021 года. Тогда же утвердили в Казахстане правила учета домашних животных, однако посвященные им нормы, а также сопутствующие НПА вводятся в действие только сейчас, точнее, с 1 сентября 2023 года.

Речь, в частности, идет о статье 11 Закона, посвященной обязательному учету домашних животных. А также о приказе Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Об утверждении Правил учета домашних животных – во исполнение закона. И, наконец, о поправках в Кодекс РК об административных нарушениях, устанавливающих ответственность за нарушение правил учета (пп.2) пункта 1 статьи 407-2 КоАП).

Смысл новелл: владельцы должны будут зарегистрировать своих питомцев в едином национальном реестре, собак и кошек – в обязательном порядке, остальных животных, входящих в перечень – по желанию.

Перечень исчерпывающий и помимо собак и кошек в него входят морская свинка, шиншилла, хорек, декоративная крыса, черепаха, хомяк, карликовая свинья и некоторые виды обезьян.

Обязанности по регистрации и ведению учета законодатель возлагает на ветеринаров – как государственников, так и частников. Схема постановки на учет домашнего животного такая: владелец животного обращается в ветеринарную клинику, где питомцу и присваивают число зверя – ИНЖ, индивидуальный номер животного из 15 символов. Собаку или кошку в обязательном порядке нужно доставить в ветлечебницу, поскольку именно здесь ему произведут так называемое мечение – то есть сам физический процесс идентификации путем нанесения средств учета.

В пункте 12 Правил учета домашних животных говорится, что это может быть сделано с использованием:

болюсов посредством введения в отдел желудочно-кишечного тракта домашнего животного;

чипов посредством их подкожного введения;

браслетов или ошейников либо шлейки;

электронной метки;

бирки по центру уха домашнего животного, не задев при этом вены;

татуировки.

После чего все персональные данные – от породы и окраски до присвоенного ИНЖ (список в пункте 13 Правил) – вносятся в базу данных, что отныне и составляет паспорт домашнего животного. Подчеркнем, что этот документ – именно электронный, хотя предполагается и получение из него выписки на бумажном носителе.

Система учета домашних животных включает внесение в паспорт данных о ветеринарных обработках, также регистрацию важнейших событий в жизни домашнего животного в ходе жизненного цикла (пункт 5 Правил):

рождение;

импорт;

находка безнадзорного (не меченого) домашнего животного;

мечение;

умерщвление;

смерть;

исчезновение;

выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;

ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб, обработка против паразитов, аллергические

исследования, лабораторные исследования);

передислокация (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее

животное, и прикрепление к другому месту содержания);

изменение владельца;

карантин домашнего животного;

обременение домашнего животного.

Таковы новые правила учета домашних животных в Казахстане. А вышеупомянутая норма, зафиксированная пп.2) пункта 1 статьи 407-2 КоАП, грозит их нарушителям штрафом: физическим лицам – в размере десяти, должностным лицам – в размере двадцати, юридическим лицам – в размере тридцати МРП.

То есть человек, придя к ветеринару с заболевшим, но незарегистрированным питомцем, должен будет, во-первых, заплатить штраф, во-вторых, оплатить мечение и лишь после этого лечить животное. И тоже за деньги, разумеется.

«Налог» на домашних питомцев

Обязательный учет домашних животных и вообще Закон РК «Об ответственном обращении с животными» был задуман, напомним, с целью защитить животных от жестокого обращения, а людей, в свою очередь, приучить относиться к братьям нашим меньшим гуманней и ответственнее.

Не факт, однако, что цели будут достигнуты. Дело в том, что закон влечет дополнительные расходы для владельцев, которым придется платить за навязанную услугу и товар (а чипирование и т.д. – это медицинская услуга плюс оплата товара). Именно навязанную – ведь людей никто не спрашивал, желают ли они получать эту услугу – просто поставили перед фактом.

Но, заметьте, перед каким фактом? Плати или… Или, если не желаешь, выгоняй собаку или кошку на улицу! Возможно, законодатель не учитывал такого поворота, такого риска, но это произошло.

К сожалению, немало оказалось тех, кто до 1 сентября поспешил избавиться от «живой игрушки» – пока за это не грозило никакого наказания. Можно, конечно, обзывать их нехорошими словами, только оказавшимся вдруг бездомными животным от этого не легче.

Да, виноваты, конечно, сами безответственные хозяева. Но… также и авторы нормы, спровоцировавшие их на такой поступок.

А тех казахстанцев, которые и до принятия закона вполне ответственно относился к тем, кого приручил, фактически обложили новым «налогом» – на домашних питомцев. Только настоящие налоги поступают в бюджет государства, а здесь деньги владельцев кошек и собак обеспечивают выручку неким регистраторам – тем, кто ведет учет. А в их числе – и частные ветклиники, ИП и ТОО. Как формулирует законодатель в пункте 2 статьи 11 Закона – «физические или негосударственные юридическим лица, осуществляющие лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии».

А теперь представьте себе, сколько в стране домашних собак и кошек, и, соответственно, какой это гигантский рынок – услуги по их обязательному учету. Это огромные деньги и, что важно – деньги верные. Вы все еще по-прежнему верите, что целью учета была защита прав животных?

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.