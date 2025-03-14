Казахстанская туристская ассоциация бьет тревогу. Ряд туроператоров получили уведомления от налоговых органов с требованием доплатить налоги за фактическую отправку туристов на отдых за границу, передаёт BaigeNews.kz.

Ассоциация отмечает, что эти претензии не только ничем не обоснованы, но и с одной стороны фактически приведут к росту цен на туристические путевки для казахстанцев практически на треть от их стоимости, с другой стороны – разорят профессиональных участников туристского рынка.

В чем суть спора?

Туроператоры, формируя турпакеты, заключают договоры с зарубежными отелями, авиакомпаниями, транспортными компаниями и другими поставщиками услуг. Эти услуги предоставляются за пределами Казахстана. Согласно налоговому законодательству, доходы иностранных компаний от таких услуг не должны облагаться налогами в Казахстане.

Однако, налоговые органы утверждают, что туроператоры неправомерно применили налоговые льготы и, возможно, создали в Казахстане постоянные представительства для своих иностранных партнеров. Это автоматически делает доходы этих партнеров объектом налогообложения.

Казахстанская туристская ассоциация категорически не согласна с этой интерпретацией.

«Туроператоры действуют от своего имени и несут полную ответственность перед казахстанскими туристами за качество предоставляемых услуг,» – поясняет юрист КТА Тулкиев Аскар. «Мы не являемся филиалами или представительствами иностранных компаний, а лишь закупаем у них услуги, необходимые для формирования турпакета. Это стандартная бизнес-практика», — говорят представители ассоциации.

Более того, туроператоры указывают на серьезные процедурные нарушения со стороны налоговых органов.

Во-первых, в уведомлениях в качестве источника информации указана форма 101.04, которая, по словам туроператоров, не содержит данных о взаиморасчетах с иностранными партнерами. Во-вторых, претензии касаются периода 2022-2023 годов, хотя функции валютного контроля были переданы налоговым органам только с 1 января 2024 года.

Операторы считают, что налоговые претензии основаны на неверном толковании закона и могут иметь серьезные негативные последствия для туристической отрасли Казахстана. Рост налоговой нагрузки неизбежно приведет к увеличению стоимости туров для конечных потребителей.

Ассоциация призывает налоговые органы отозвать уведомления и готова отстаивать интересы туроператоров в суде.

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