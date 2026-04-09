Налог на наличку: казахстанцам выставляют счета за накопления

В Казахстане прозрачность доходов для многих граждан обернулась неожиданными последствиями — за накопления, сделанные ещё в «нулевых», можно получить уведомление от налоговых органов с требованием уплаты 10% от суммы. О причинах и механизмах рассказала налоговый эксперт Гульвира Абеу, передает inbusiness.kz

Почему это законно

Один из главных вопросов — можно ли облагать налогом деньги, накопленные много лет назад. По словам эксперта, такие меры не противоречат законодательству и не являются обратной силой закона.

Система всеобщего декларирования была введена поэтапно с 2021 года. Её цель — обеспечить справедливое налогообложение, усилить контроль за доходами и снизить уровень теневой экономики.

Ключевым этапом стала подача так называемой «входной» декларации (форма 250.00), где граждане должны были указать свои активы, включая наличные средства.

Почему начисляют 10%

Если человек не отразил наличные деньги в декларации и они не находились на банковских счетах, для государства такие средства считаются несуществующими. В этом случае при выявлении расходов, не подтверждённых официальными доходами, может быть начислен налог в размере 10%.

При этом имущество, депозиты и другие активы налоговые органы отслеживают автоматически через цифровые базы данных. Самостоятельно указывать необходимо только наличные средства.

Кому нужно сдавать декларации

Несмотря на завершение обязательного декларирования для большинства граждан, обязанность сохраняется для отдельных категорий. В их числе — лица с зарубежными активами, кандидаты на государственные должности и участники финансового рынка.

При этом любой гражданин может подать декларацию добровольно. Если этого не сделать, считается, что наличных накоплений не было.

Что делать при уведомлении

Уведомление о расхождении доходов и расходов не означает автоматическое начисление налога. У граждан есть 30 рабочих дней, чтобы предоставить объяснения.

В качестве источника средств можно указать, например, помощь родственников или займ. Внутрисемейные займы допускается подтверждать распиской без нотариального заверения. Однако при займах от третьих лиц документ должен быть оформлен у нотариуса.

Эксперт подчёркивает: оформить договор займа задним числом нельзя — он должен соответствовать фактической дате передачи денег.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушения в сфере декларирования предусмотрены санкции:

— за несвоевременную сдачу отчётности — предупреждение или штраф 15 МРП (при повторе);

— за ошибки — предупреждение или 3 МРП;

— за сокрытие активов — до 200% от суммы налога (и до 300% при повторном нарушении).

Для госслужащих действует отдельная норма: при превышении расходов над доходами более чем на 1000 МРП штраф может составить 90% от суммы превышения.

Можно ли легализовать деньги

По словам эксперта, узаконить ранее неучтённые средства возможно. Для этого можно подать дополнительную декларацию формы 250.00 в пределах срока исковой давности — трёх лет.

Выбор остаётся за гражданами

В условиях усиления контроля крупные покупки всё чаще требуют подтверждения легальных доходов. В итоге у граждан остаётся выбор: задекларировать средства заранее или уплатить 10% с неучтённых доходов.

Не исправил — заплатишь: как наказывают предпринимателей в Костанае В Костанае полиция делает акцент на профилактике нарушений правил благоустройства. Практический подход выстроен по принципу:...

Длинные выходные в мае: когда отдыхаем в Казахстане В мае казахстанцев ждёт сразу несколько праздничных дат, благодаря которым увеличится количество выходных дней. Так,...

Проезд разрешён: в Костанайской области открывают участок дороги Пресс-служба АО "Казавтожол" распространила информацию об открытии участка дороги. В Костанайской области 13 апреля 2026...