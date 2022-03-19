Срочно нужно уплатить налог на транспорт

По закону сумму, подлежащую уплате, рассчитывает сам налогоплательщик. Узнать, сколько вы должны государству, можно на ресурсах Комитета госдоходов.

Уплата налога производится в отделениях банков второго уровня, через банковские мобильные приложения, в почтовых отделениях или же с помощью мобильного сервиса e-Salyk-Azamat. В ДГД по городу Алматы отмечают, что налог уплачивается по месту жительства (прописке) владельца транспортного средства, а не по регистрационному учёту автомобиля, передает ресурс kolesa.kz

Налог на транспорт нужно уплатить до 1 апреля.

В случае неуплаты налога вовремя за каждый день просрочки начисляется пеня. Дела «забывчивых» граждан специальным налоговым приказом передают на принудительное взыскание судисполнителям, а уже те истребуют из неплательщиков каждую копейку (в том числе гонорар за свои услуги), в качестве мер воздействия на должников используя наложение ареста на имущество и их банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны.

Кроме ареста средств неплательщики налога не смогут получить и просто банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформлять кредиты и т. д.

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