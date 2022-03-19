USD 505.22
EUR 558.72
RUB 4.9
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Срочно нужно уплатить налог на транспорт

Срочно нужно уплатить налог на транспорт

Vinkmag ad

По закону сумму, подлежащую уплате, рассчитывает сам налогоплательщик. Узнать, сколько вы должны государству, можно на ресурсах Комитета госдоходов.

Уплата налога производится в отделениях банков второго уровня, через банковские мобильные приложения, в почтовых отделениях или же с помощью мобильного сервиса e-Salyk-Azamat. В ДГД по городу Алматы отмечают, что налог уплачивается по месту жительства (прописке) владельца транспортного средства, а не по регистрационному учёту автомобиля, передает ресурс kolesa.kz

Налог на транспорт нужно уплатить до 1 апреля.

В случае неуплаты налога вовремя за каждый день просрочки начисляется пеня. Дела «забывчивых» граждан специальным налоговым приказом передают на принудительное взыскание судисполнителям, а уже те истребуют из неплательщиков каждую копейку (в том числе гонорар за свои услуги), в качестве мер воздействия на должников используя наложение ареста на имущество и их банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны.

Кроме ареста средств неплательщики налога не смогут получить и просто банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформлять кредиты и т. д.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В Костанайской области мужчина поскользнулся и умер, ударившись головой