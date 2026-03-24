Налог на транспорт вызвал вопросы у казахстанцев: разъяснение КГД

Казахстанцы жалуются на сложности при расчёте транспортного налога. Как выяснил корреспондент Tengri Auto, онлайн-калькулятор на сайте Комитета государственных доходов не учитывает год выпуска автомобиля, из-за чего невозможно применить понижающие коэффициенты для старых машин.

В редакцию обратился читатель, который пытался рассчитать налог для автомобиля старше 20 лет. Однако сервис не позволил корректно определить сумму — параметр возраста машины в нём отсутствует. Более того, при попытке воспользоваться калькулятором система выдавала ошибку.

Калькулятор временно отключён

В Комитете государственных доходов подтвердили наличие проблемы. По данным ведомства, сервис временно недоступен из-за технической ошибки.

В настоящее время ведутся работы по её устранению, и в ближайшее время калькулятор планируют восстановить.

Почему льготы пока не работают

Несмотря на внесённые изменения в Налоговый кодекс, понижающие коэффициенты для старых автомобилей начнут применяться не сразу.

Речь идёт о следующих нормах:

для автомобилей от 10 до 20 лет — коэффициент 0,7

для автомобилей старше 20 лет — коэффициент 0,5

Однако эти льготы будут действовать только при расчёте налога за 2026 год, который подлежит оплате в 2027 году.

Сейчас же казахстанцы оплачивают налог за 2025 год — по прежним правилам, без каких-либо скидок.

Как сейчас рассчитывается налог

При расчёте налога за 2025 год используется МРП в размере 3 692 тенге. Для сравнения, в 2026 году он составляет уже 4 325 тенге.

Размер налога зависит от:

типа транспортного средства

объёма или мощности двигателя

грузоподъёмности или количества мест

Для легковых автомобилей ставка определяется объёмом двигателя и выражается в МРП.

Когда ждать снижения налога

Фактическое снижение налоговой нагрузки владельцы автомобилей почувствуют только в 2027 году — именно тогда начнут применяться новые коэффициенты.

Напомним, идея снизить налог для старых автомобилей обсуждалась ещё с 2024 года. В итоге нормы были закреплены в обновлённом Налоговом кодексе.

Кто освобождён от налога

От уплаты транспортного налога освобождаются:

ветераны

обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»

кавалеры ордена «Отан»

многодетные матери («Алтын алқа», «Күміс алқа»)

лица с инвалидностью

