Налог на транспорт вызвал вопросы у казахстанцев: разъяснение КГД

Казахстанцы жалуются на сложности при расчёте транспортного налога. Как выяснил корреспондент Tengri Auto, онлайн-калькулятор на сайте Комитета государственных доходов не учитывает год выпуска автомобиля, из-за чего невозможно применить понижающие коэффициенты для старых машин.
В редакцию обратился читатель, который пытался рассчитать налог для автомобиля старше 20 лет. Однако сервис не позволил корректно определить сумму — параметр возраста машины в нём отсутствует. Более того, при попытке воспользоваться калькулятором система выдавала ошибку.
Калькулятор временно отключён
В Комитете государственных доходов подтвердили наличие проблемы. По данным ведомства, сервис временно недоступен из-за технической ошибки.
В настоящее время ведутся работы по её устранению, и в ближайшее время калькулятор планируют восстановить.
Почему льготы пока не работают
Несмотря на внесённые изменения в Налоговый кодекс, понижающие коэффициенты для старых автомобилей начнут применяться не сразу.
Речь идёт о следующих нормах:
- для автомобилей от 10 до 20 лет — коэффициент 0,7
- для автомобилей старше 20 лет — коэффициент 0,5
Однако эти льготы будут действовать только при расчёте налога за 2026 год, который подлежит оплате в 2027 году.
Сейчас же казахстанцы оплачивают налог за 2025 год — по прежним правилам, без каких-либо скидок.
Как сейчас рассчитывается налог
При расчёте налога за 2025 год используется МРП в размере 3 692 тенге. Для сравнения, в 2026 году он составляет уже 4 325 тенге.
Размер налога зависит от:
- типа транспортного средства
- объёма или мощности двигателя
- грузоподъёмности или количества мест
Для легковых автомобилей ставка определяется объёмом двигателя и выражается в МРП.
Когда ждать снижения налога
Фактическое снижение налоговой нагрузки владельцы автомобилей почувствуют только в 2027 году — именно тогда начнут применяться новые коэффициенты.
Напомним, идея снизить налог для старых автомобилей обсуждалась ещё с 2024 года. В итоге нормы были закреплены в обновлённом Налоговом кодексе.
Кто освобождён от налога
От уплаты транспортного налога освобождаются:
- ветераны
- обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»
- кавалеры ордена «Отан»
- многодетные матери («Алтын алқа», «Күміс алқа»)
- лица с инвалидностью
Тепло возвращается, но есть нюанс: прогноз погоды
Сколько будем платить за свет: обсуждение в Костанае уже назначено
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.