В Казахстане принят новый Налоговый кодекс. По нему налог при продаже недвижимости в некоторых случаях вырастет с 10 до 15 %. Также меняются условия, при которых налог обязателен, сообщает krisha.kz

Когда нужно платить налог

Налог нужно платить, если вы владели недвижимостью менее года и при продаже получили прибыль (цена продажи выше цены покупки).

Налогом облагается продажа любой недвижимости:

квартиры, дома, дачи;

кладовки;

парковочного места или гаража;

земельного участка.

Сейчас ставка налога составляет 10 % от суммы прибыли. Это правило продолжит действовать до конца 2025 года.

Налог при продаже: новые правила

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Он вводит два ключевых изменения по налогу при продаже недвижимости:

1. Срок владения увеличивается до двух лет.

Теперь, чтобы не платить налог с продажи, недвижимость должна быть в собственности не менее двух лет. То есть срок владения увеличен ровно в два раза — с одного до двух лет.

Важно: норма о двухлетнем сроке будет действовать только для недвижимости, купленной с 1 января 2026 года и позже. То есть по факту с 1 января 2028 года.

Для тех, кто купит недвижимость до конца 2025 года, продолжает действовать старое правило: срок больше одного года — налога нет.

Покупка квартиры до 2026 года подпадает под прежние правила: при владении более одного года налог с продажи платить не нужно.

2. Повышенная ставка до 15 %.

Базовая ставка ИПН останется прежней — 10 % от прироста стоимости (разница между ценой покупки и продажей).

Но если прибыль превышает 8500 МРП, то на сумму до этого порога применяется ставка 10 %, а на всё, что выше, — уже 15 %.

Согласно новому Налоговому кодексу, высокой прибылью считается превышение 8500 МРП (в 2025 году это примерно 33.4 млн тенге).

Примеры расчёта налога

Продажа через год. Прибыль — 10 млн тенге.

Налог — 10 %, или 1 млн тенге.

Продажа через 2.5 года. Прибыль — 40 млн тенге.

Налог — 0 тенге, потому что срок владения достаточный.

Продажа через год. Прибыль — 50 млн тенге.

До 34 млн облагается по ставке 10 % — это 3.4 млн тенге.

С суммы сверх порога (16 млн) — ставка 15 %, это 2.4 млн тенге.

Налог — 5.8 млн тенге.

Иностранцы (нерезиденты РК) платят по 15 % независимо от срока владения.

Как заплатить налог

Сначала нужно подать декларацию (форма 270.00) — до 15 сентября следующего года после продажи.

Уплатить налог — до 25 сентября, то есть в течение 10 дней после подачи.

Сделать это можно:

— Через мобильное приложение E-Salyq Azamat.

— На сайте eGov. kz.

— В электронном «Кабинете налогоплательщика».

— Лично в районном управлении государственных доходов.

Кроме того, с 1 января появится налог на роскошь. Его придётся уплатить, если совокупная стоимость объектов превышает 450 млн тенге.