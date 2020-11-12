Налог при снятии части пенсионных будут удерживать в рассрочку

Сенат РК принял поправки в Налоговый кодекс, которые позволят казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений без уплаты подоходного налога единовременно, передает zakon.kz.

При досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях, 10% из них удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период. Поэтому налог предлагается уплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того, это будет не разовая выплата. В законопроект вносится норма о рассрочке в течение 16 лет, — сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании.

Оплатить сразу и полностью подоходный налог за снятие и использование части пенсионных денег придется тем, кто решит сменить гражданство. Впрочем, сумма налога будет удержана из остатка пенсионных накоплений на счету в ЕНПФ.

Министр национальной экономики Руслан Даленов эту инициативу сенаторов назвал актуальной и полезной.

Предложено при единовременном изъятии не удерживать налог. То есть, при снятии пенсионных накоплений, подоходный налог у источника выплаты удерживаться не будет, уплата налога будет происходить в будущем, без увеличения нагрузки. Таким образом, единовременная нагрузка не возникает, восстанавливается налоговая справедливость. Это позволит снять налоговые препятствия для использования пенсионных накоплений для приобретения жилья, лечения. Поэтому инициатива сенаторов актуальна, своевременна и несет большую пользу гражданам, — сказал он.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил дать возможность людям использовать часть пенсионных накоплений уже с 2021 года. Но в обществе возник резонанс по поводу необходимости единовременной уплаты подоходного налога с этих средств. Согласно действующему налоговому законодательству к доходам, облагаемым индивидуальным подоходным налогом, относятся и выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом из пенсионных накоплений налогоплательщиков, сформированных за счет пенсионных взносов (статья 326 Налогового кодекса).

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