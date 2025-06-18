Казахстанцы смогут получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. Об этом рассказали в Департаменте госдоходов Алматы, передает LS.

Согласно информации, налогоплательщики при финансовых трудностях или сезонности деятельности вправе обратиться за изменением сроков уплаты. Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена по:

⁠суммам налогов и платежей, исчисленных самостоятельно;

суммам, начисленным налоговыми органами по результатам проверок;

⁠начислениям на основании сведений от уполномоченных госорганов.

Стоит отметить, что отсрочка предоставляется на срок до шести месяцев с единовременной уплатой всей суммы. А рассрочка – до трех лет с погашением равными долями ежемесячно или ежеквартально. Однако, если период последней превышает один год, она может быть предоставлена только под залог недвижимого имущества.

При этом налоги, удерживаемые у источника выплаты, акцизы, НДС на импорт из государств-членов ЕАЭС, поступления в Нацфонд и суммы штрафов не подлежат изменениям.

Чтобы воспользоваться льготным режимом, необходимо подать заявление по установленной форме в орган госдоходов по месту регистрации через сервис e-Otinish. Обращение рассматривается налоговым органом в срок до 20 рабочих дней.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие наличие имущества, передаваемого в залог (включая отчет об оценке), сведения об отсутствии иных обременений (залога) на данное имущество, график погашения задолженности, при наличии – банковскую гарантию.

Важно отметить, что при использовании данной услуги необходимо совершить дополнительный платеж.

«В случае предоставления отсрочки или рассрочки налогоплательщик обязан уплатить пеню, начисляемую за весь период действия облегчения. Исключения предусмотрены в случае наступления форс-мажорных обстоятельств или применения процедуры реабилитации», – заключили в департаменте госдоходов.

Циклоны приведут в порядок температуру - синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 19-21 июня представили синоптики Казгидромета. Через территорию Казахстана продолжают смещаться...

Личные данные казахстанцев попали в открытый доступ. Сделано новое заявление В Центре анализа и расследований кибератак TSARKA сделали новое заявление касательно слива личной информации 16,3...