Зампред Комитета госдоходов Минфина РК Сеилжан Ахметов 22 октября 2025 года в Сенате сообщил о готовящемся пакете изменений в налоговой системе для микро- и малого бизнеса, передаёт корреспондент Zakon.kz. По его словам, меры направлены на смягчение последствий кризиса, поддержку экономики и восстановление деловой активности.
Ключевые положения инициативы:
- запуск налогового администрирования «с чистого листа»: прекращение камерального контроля, за исключением вопросов налогообложения доходов нерезидентов;
- приостановка налоговых проверок (кроме назначаемых по основаниям УПК и по инициативе самого налогоплательщика);
- отказ от подачи исков о признании сделок недействительными по налоговым периодам до 1 января 2026 года;
- непривлечение к ответственности за нарушения порядка обязательной постановки на учёт по НДС;
- списание пени по налогам и платежам при погашении основной суммы долга до установленного срока;
- списание налоговых штрафов при уплате до определённой даты соответствующей недоимки;
- упрощение процедур исполнения налоговых обязательств при ликвидации и прекращении деятельности.
Как отметил Ахметов, отдельный блок мер в поддержку микро- и малого бизнеса планируется запустить с 1 января 2026 года. Подробные параметры будут представлены дополнительно.
