Налоги с зарплаты в Казахстане: какие удерживаются в 2023 году

Каждый работающий казахстанец обязан платить налоги в государственный бюджет. Ставки и порядок оплаты ИПН и других обязательных платежей установлен налоговым законодательством РК. Чтобы точно рассчитать, сколько будет удержано налогов с зарплаты, следует знать их ставки и особенности налогообложения, передает nur.kz

Какие налоги удерживаются с зарплаты в Казахстане?

С зарплаты казахстанцев удерживается индивидуальный подоходный налог (ИПН), взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) и обязательные пенсионные взносы (ОПВ). Также за работников уплачиваются отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ООСМС) и социальные отчисления (СО). Кроме того, с 1 января 2023 года в налоговое законодательство Казахстана введено понятия единого платежа, которым могут воспользоваться определенные субъекты микропредпринимательства и малого предпринимательства. Это единый платеж, который избавляет от необходимости отдельной уплаты ИПН и различных взносов.

Подоходный налог в Казахстане

По налоговому законодательству РК индивидуальный подоходный налог взимается с дохода работников и перечисляется в государственную казну работодателем, который выступает налоговым агентом. Согласно ст. 322 Налогового кодекса к такому доходу относится зарплата — деньги в наличной или безналичной форме, полученные в связи с трудовыми отношениями. Кроме того, облагаются ИПН доходы в натуральной форме (передача товаров, ценных бумаг работнику, оказание для него услуг, безоплатная передача имущества и прочее) и материальная выгода (списание долга работнику, реализация ему товаров и прочее).

Сколько высчитывают подоходный налог с зарплаты в 2023 году в Казахстане?

Размер подоходного налога определяется Налоговым кодексом РК. Согласно ст. 320 Налогового кодекса ставка индивидуального подоходного налога составляет 10%.

Кроме того, важно уточнить, что согласно Закону РК от 11 июля 2022 года о внесении изменений в Налоговый кодекс с 1 января 2023 года вступили в силу изменения в размере ставки ИПН. Возможность применения ставки 5% к определенным видам доходов исключена, налог будет взиматься в размере 10% от дохода во всех случаях. Также в том случае, если налоги с зарплаты уплачиваются в качестве единого платежа по ст. 776−3 Налогового кодекса, доля ИПН в 2023 году в нем составит 9%.

Важное понятие для исчисления ИПН — налоговый вычет. Из налогооблагаемого дохода предварительно исключаются суммы, снятые с работника в счет уплаты ОПВ, ВОСМС и накопительного страхования. Также производится стандартный вычет 14 МРП за месяц (48 300 тенге), по добровольным пенсионным взносам и вычет на медицину в размере не более 94 МРП за год (324 300 тенге). Ветеранам войны и труда во время ВОВ, инвалидам, их родителям и опекунам также положен вычет в размере 882 МРП за год (3 042 900 тенге).

Кроме ИПН из зарплаты работника удерживается:

ОПВ в размере 10%, учитывается доход не более 50 МЗП (3,5 млн тенге), указывает Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (ч.1, ст. 25);

ВОСМС в размере 2%, учитывается доход не более 10 МЗП (700 тыс. тенге), прописывает Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» (ч. 1, ст. 28).

Также работодатель обязан уплатить за работника:

ООСМС в размере 3%, как указано в Законе РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» (ч. 1, ст. 27);

СО в размере 3,5% по Закону РК «Об обязательном социальном страховании» (ч. 1, ст. 14).

Важным нововведением 2023 года стал единый платеж. Он был анонсирован в Послании президента Касыма-Жомарта Токаева 14 сентября 2022 года. Порядок исчисления и уплаты единого платежа предусмотрен главой 89−1 Налогового кодекса, внесенной в кодекс в декабре 2022 года, сам платеж начинает действовать с 1 января 2023 года.

Его по собственному желанию могут применять субъекты микро- и малого предпринимательства, которые работают на основании упрощенной декларации и специального налогового режима (СНР) для производителей сельскохозяйственной продукции. При выборе единого платежа субъект малого бизнеса не должен отдельно удерживать из дохода работника подоходный налог и другие обязательные платежи. Согласно ч. 3 ст. 776−1 Налогового кодекса в единый платеж включены ИПН, ОПВ, ОПВР (с 2024 года), СО, ВОСМС и ООСМС. Ставка платежа в 2023 году составит 20%.

Как посчитать налоги с зарплаты? Следует определить налогооблагаемый доход за месяц. Кроме самой зарплаты в него включаются различные выгоды, полученные работником от работодателя в виде товаров, услуг и прочего. От указанной суммы необходимо отнять все вычеты (ОПВ, ВОСМС, накопительное страхование, стандартный вычет 14 МРП и другие). К оставшейся сумме следует применить ставку ИПН (в 2023 году — 10%).

Благодаря уплаченным налогам государство может нормально функционировать. Чтобы точно подсчитать, сколько налогов будет удержано из зарплаты, следует знать ставки налогов и с ними проделать несложные арифметические действия. Тогда можно точно быть уверенным в сумме заработной платы, которую работодатель выдаст на руки.

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