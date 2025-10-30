В Казахстане намерены навести порядок на рынке аренды жилья: Министерство финансов готовит меры по легализации сделок. По оценке главы Федерации недвижимости Ермека Мусрепова, сегодня 60–70% арендных договорённостей остаются «в тени» — без контрактов и налогов, прежде всего в мегаполисах Алматы, Астане и Шымкенте, где квартиры чаще сдают частные владельцы без статуса ИП, сообщает lsm.kz
Мусрепов поддерживает курс на «обеление» рынка, но призывает к мягкой, поэтапной реализации. «Если упор сделать только на контроль и наказания, без удобного и низконалогового режима, часть арендодателей, наоборот, уйдёт ещё глубже в тень», — пояснил он, отметив опасения собственников по поводу бюрократии, проверок и сложностей с декларациями.
По мнению эксперта, успех возможен при простых правилах: без обязательной регистрации ИП, с минимальным налогом 2–3% от дохода и упрощённой ежегодной декларацией . Такой формат способен вытеснять неформальные сделки и расширять налоговую базу.
Краткосрочно Мусрепов допускает незначительный рост ставок аренды, если владельцы начнут закладывать налоговую нагрузку в цену. Однако в долгосрочной перспективе «прозрачность сделок сделает рынок стабильнее и предсказуемее, лучше защитит права как хозяев, так и нанимателей и снизит риск заселения неблагонадёжных лиц».
«Инициатива Минфина может стать позитивным шагом, если её сопровождать разъяснительной работой, упрощением процедур и сохранением минимальной ставки. Иначе, несмотря на благие намерения, реальный рынок может снова уйти в «серую» зону», — резюмировал Мусрепов.
Вниманию водителей: на платных трассах заработала автофиксация скорости
Авто в лизинг для всех: минторговли подготовило поправки
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.