В Казахстане намерены навести порядок на рынке аренды жилья: Министерство финансов готовит меры по легализации сделок. По оценке главы Федерации недвижимости Ермека Мусрепова, сегодня 60–70% арендных договорённостей остаются «в тени» — без контрактов и налогов, прежде всего в мегаполисах Алматы, Астане и Шымкенте, где квартиры чаще сдают частные владельцы без статуса ИП, сообщает lsm.kz

Мусрепов поддерживает курс на «обеление» рынка, но призывает к мягкой, поэтапной реализации. «Если упор сделать только на контроль и наказания, без удобного и низконалогового режима, часть арендодателей, наоборот, уйдёт ещё глубже в тень», — пояснил он, отметив опасения собственников по поводу бюрократии, проверок и сложностей с декларациями.

По мнению эксперта, успех возможен при простых правилах: без обязательной регистрации ИП, с минимальным налогом 2–3% от дохода и упрощённой ежегодной декларацией . Такой формат способен вытеснять неформальные сделки и расширять налоговую базу.

Краткосрочно Мусрепов допускает незначительный рост ставок аренды, если владельцы начнут закладывать налоговую нагрузку в цену. Однако в долгосрочной перспективе «прозрачность сделок сделает рынок стабильнее и предсказуемее, лучше защитит права как хозяев, так и нанимателей и снизит риск заселения неблагонадёжных лиц».

«Инициатива Минфина может стать позитивным шагом, если её сопровождать разъяснительной работой, упрощением процедур и сохранением минимальной ставки. Иначе, несмотря на благие намерения, реальный рынок может снова уйти в «серую» зону», — резюмировал Мусрепов.

