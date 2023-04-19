Налоги за авто в срок жители Костанайской области не оплатили

До первого апреля этого года граждане Казахстана должны были оплатить налог за автотранспорт. Однако уже сейчас среди казахстанцев есть должники. Только в Костанайской области их числится больше 14 тыс. человек, которые задолжали бюджету больше 200 млн тенге.

При этом в управлении государственных доходов Костанайской области отмечают, что должников в регионе становится меньше. Если при уплате налога за авто за 2021 год, больше 20 тыс. костанайцев накопили почти 300 млн тенге задолженности, то уже при оплате налога за минувший год, сократилась и численность должников, и сумма долга.

«Налоговая дисциплина она, естественно, можно сказать, улучшилась, во- первых, во-вторых, есть пуш-уведомления, через банки второго уровня приходят, через Каспий, и другие приложения банков второго уровня», — сообщила руководитель управления ДГД Костанайской области Шынар Муканова.

Налоговики подчеркивают, что это отличная тенденция. Они надеются, что количество должников будет и дальше уменьшаться. Ведь уже с начала апреля те, кто налог за автотранспорт не оплатил, получили уведомление о том, что в случае не погашения долга в течение месяца, их дело будет передано частным судебным исполнителям. Помимо этого должникам уже сейчас начисляется пеня. Но это, кстати, не пугает некоторых костанайцев.

«Уже на протяжении семи лет не оплачивает свою задолженность, так как, думаю принципиально, он продал авто по доверенности и считает, что он не является собственником, но согласно данным админполиции, он является собственником и начисляется налог данному автовладельцу», — говорит Шынар Муканова.

Всего в Костанайской области числится больше 180 тыс. авто, за которые костанайцы оплачивают 2, 2 млрд тенге налогов. При этом только с начала акции по легализации иностранных автомобилей в регионе было поставлено на учет почти 4500 автомобилей. Налог за них костанайцы будут платить уже в 2024 году. Это примерно еще 40 млн тенге в бюджет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.