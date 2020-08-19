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Налоговая амнистия для физических лиц продлится до конца года

ru.sputniknews.kz

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К сведению физических лиц, у которых имеются накопленные долги за предыдущие налоговые периоды, сообщаем о возможности воспользоваться налоговой амнистией и уплатить сумму основного долга.

При этом, начисленные пени будут автоматически списаны органами государственных доходов начиная уже с 25 августа  (после введения в действие Правил о списании пени).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 2 июля 2020 года № 354-VI ЗРК, предусмотрена норма о проведении налоговой амнистии физических лиц (статья 57-5).

Гражданам спишут пени по налогам на имущество, землю и транспортные средства физических лиц, которые числились на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года и начисленные позже до даты ее уплаты. Исключение составляют обязательства по налогу на имущество и земельный налог за 2019 год, уплатить которые необходимо в срок до 1 октября 2020 года. Главным условием списания является уплата сумм основного долга по налогу. Пеня списывается по тому виду налога, по которому уплачена недоимка.

Информацию о налоговой задолженности можно просмотреть на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов РК www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» в разделе «Электронные сервисы», «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», по ИИН должника.
Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно оплатить основную сумму долга.

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