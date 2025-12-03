С начала сентября фискальные органы Казахстана усилили мониторинг поступлений на личные счета граждан — как тенговых, так и валютных. Это часть нового механизма контроля мобильных переводов, инициированного Комитетом государственных доходов. Банки фиксируют операции в разных валютах и передают сведения для агрегирования, сообщает digitalbusiness.kz.

Почему это важно

Налоговые консультанты отмечают: контроль валютных счетов означает, что в поле зрения попадают все переводы, даже если они «разбросаны» между разными банками. По оценке экспертов, для работоспособности системы кредитные организации будут направлять полные выгрузки по входящим переводам, а КГД — суммировать их по ИИН.

Пороговые значения и «триггеры» внимания

Контроль нацелен на регулярные и массовые поступления. Ключевые условия, при которых банк обязан направить данные в КГД, а налоговый орган — начать камеральный контроль:

Сумма за три подряд месяца превышает 12 МЗП

(в 2025 году — ориентировочно около 1 млн тенге суммарно).

(в 2025 году — ориентировочно около суммарно). 100 и более уникальных отправителей в каждый из трёх последовательных месяцев

(даже если это знакомые или клиенты без оформления статуса бизнеса).

Что будет дальше

При фиксации признаков предпринимательской деятельности без регистрации КГД инициирует камеральный контроль и направит официальное уведомление. Получателю средств предстоит:

встать на налоговый учёт и выбрать режим налогообложения, либо

и выбрать режим налогообложения, объяснить происхождение поступлений и подтвердить их документами.

Ведомство подчёркивает: цель — выявлять систематическую коммерческую активность, маскируемую под бытовые переводы, в том числе через разные банки и валютные счета.

