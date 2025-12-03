С начала сентября фискальные органы Казахстана усилили мониторинг поступлений на личные счета граждан — как тенговых, так и валютных. Это часть нового механизма контроля мобильных переводов, инициированного Комитетом государственных доходов. Банки фиксируют операции в разных валютах и передают сведения для агрегирования, сообщает digitalbusiness.kz.
Почему это важно
Налоговые консультанты отмечают: контроль валютных счетов означает, что в поле зрения попадают все переводы, даже если они «разбросаны» между разными банками. По оценке экспертов, для работоспособности системы кредитные организации будут направлять полные выгрузки по входящим переводам, а КГД — суммировать их по ИИН.
Пороговые значения и «триггеры» внимания
Контроль нацелен на регулярные и массовые поступления. Ключевые условия, при которых банк обязан направить данные в КГД, а налоговый орган — начать камеральный контроль:
- Сумма за три подряд месяца превышает 12 МЗП
(в 2025 году — ориентировочно около 1 млн тенге суммарно).
- 100 и более уникальных отправителей в каждый из трёх последовательных месяцев
(даже если это знакомые или клиенты без оформления статуса бизнеса).
Что будет дальше
При фиксации признаков предпринимательской деятельности без регистрации КГД инициирует камеральный контроль и направит официальное уведомление. Получателю средств предстоит:
- встать на налоговый учёт и выбрать режим налогообложения, либо
- объяснить происхождение поступлений и подтвердить их документами.
Ведомство подчёркивает: цель — выявлять систематическую коммерческую активность, маскируемую под бытовые переводы, в том числе через разные банки и валютные счета.
В колледжах Костанайской области 90 групп колледжей переведены на «дистанционку»
Костанаец угрожал оружием женщине с собакой
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.