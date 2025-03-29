Власти Казахстана усиливают контроль за дроблением бизнеса на фоне предстоящих изменений в налоговом законодательстве, что становится особенно актуальным для предпринимателей. Несмотря на отсутствие четких правовых критериев на данный момент, ожидается, что в будущем налоговые органы будут более строго следить за схемами, направленными на снижение налоговой нагрузки. Редакция inbusiness.kz вместе с экспертом разобрала возможные признаки аффилированности компаний и подготовила советы по снижению рисков налоговых проверок.
Специалист в области бухгалтерского учета и налогового консультирования Мираида Шахарова обращает внимание на отсутствие законодательно установленного определения термина «дробление бизнеса» в казахстанском законодательстве.
«На сегодняшний день в Казахстане термин «дробление бизнеса» официально не закреплен в Налоговом кодексе. Юридической силы как отдельное нарушение он не имеет, а значит, налоговые органы не могут назначить проверку исключительно на основании подозрений в дроблении бизнеса. Однако на практике предприниматели активно используют отсутствие прямого запрета. Например, регистрируют несколько ИП на одной торговой точке или в заведении общественного питания, таким образом разделяя выручку. Также распространена схема, при которой сотрудники официально трудоустроены в одной компании, но фактически работают сразу на несколько связанных ИП и ТОО или же вовсе не оформлены», — отмечает Шахарова.
Предприниматели часто прибегают к искусственному разделению бизнеса с целью оптимизации налоговых обязательств и сохранения преференциальных налоговых режимов. Разделение предприятия на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей позволяет избежать обязательной регистрации по НДС, снизить социальные отчисления и уменьшить риск налоговых проверок. Государственные органы рассматривают такую практику как уклонение от уплаты налогов и намерены усилить контроль, внедрив новые критерии для выявления аффилированных структур.
Кто окажется в зоне риска налоговых проверок?
На основании данных из открытых источников и международной практики Мираида Шахарова выделила основные критерии, на которые, по ее мнению, фискальные органы могут опираться при выявлении признаков искусственного дробления бизнеса:
- Один адрес, сайт, контактные данные.
- Компании с одинаковым видом деятельности и одними владельцами.
- Связанные участники — родственники или сотрудники, открывающие новые ИП/ТОО, но фактически работающие в рамках одной бизнес-структуры.
- Общие сотрудники, бухгалтерия, юристы, имущество.
- Одинаковые контрагенты и подозрительные финансовые потоки.
- Системное использование льготных налоговых режимов.
- Отправка отчетности с одного IP-адреса.
По мнению налогового консультанта, сейчас — самое подходящее время для проведения аудита бизнеса. Это позволит проверить структуру компании, выявить возможные пересечения между индивидуальными предпринимателями (ИП) и товариществами с ограниченной ответственностью (ТОО), особенно если они зарегистрированы на родственников или сотрудников, работающих в тех же компаниях.
Если бизнесы дублируют друг друга, целесообразно объединить их и перераспределить функции. В случае, если разделение действительно оправдано, необходимо документально подтвердить независимость каждой компании: они должны иметь отдельные структуры, без пересечений, чтобы каждая оставалась самостоятельной и самодостаточной. Кроме того, стоит проанализировать налоговые режимы, которые помогут сделать всю структуру более выгодной и безопасной.
При этом Шахарова отмечает, что в семейном бизнесе наличие родственных связей само по себе не является доказательством налогового маневрирования. Например, супруги могли создать независимые компании до брака и продолжать ими управлять. Для признания дробления бизнеса необходимо учитывать совокупность четких критериев, а не только факт родства.
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