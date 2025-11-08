USD 526.02 EUR 607.55 RUB 6.5

Налоговая по-новому посчитает доходы и расходы казахстанцев

— Сегодня, 20:07
Изображение для новости: Налоговая по-новому посчитает доходы и расходы казахстанцев

Фото Н.Луговской/alau.kz

С 1 января 2026 года налоговые органы Казахстана начнут применять косвенный метод для выявления скрытых доходов граждан. Соответствующий приказ от 28 октября подписал министр финансов Мади Такиев. Документ подготовлен в рамках нового Налогового кодекса и вступит в силу одновременно с ним, сообщает tengrinews.kz

Что изменится для граждан

Налоговики будут сопоставлять уровень расходов и состав имущества с задекларированными доходами. Если траты и приобретения (недвижимость, автомобили, ценные бумаги и иные активы) заметно превышают официальные поступления, доход будет определяться по расходам с учётом доходов прошлых периодов.

Когда применят косвенный метод

  • когда в декларации доход меньше расходов на зарегистрированное имущество;
  • при нарушении правил учёта или утрате подтверждающих документов;
  • в отношении физлиц, фактически ведущих бизнес, но не зарегистрированных как предприниматели.

Какие данные изучат

  • движение средств по банковским счетам;
  • расходы на имущество, образование, медуслуги, страхование, ценные бумаги;
  • сведения о доходах и активах за рубежом;
  • налоговую отчётность и результаты проверок;
  • информацию от госорганов и иностранных компетентных структур.

Если по имуществу нет документов, будет использована рыночная стоимость , определённая независимым оценщиком. Эти сведения станут основанием для проверок и иных форм налогового контроля.

Контекст

С начала 2026 года заработает новый Налоговый кодекс, из-за чего казахстанцы активнее интересуются НДС, учётом и регистрацией. Параллельно Миннацэкономики утвердило прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы: к 2028-му средняя зарплата ожидается на уровне 604 963 тг против 423 133 тг в 2025 году.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.