С 1 января 2026 года налоговые органы Казахстана начнут применять косвенный метод для выявления скрытых доходов граждан. Соответствующий приказ от 28 октября подписал министр финансов Мади Такиев. Документ подготовлен в рамках нового Налогового кодекса и вступит в силу одновременно с ним, сообщает tengrinews.kz

Что изменится для граждан

Налоговики будут сопоставлять уровень расходов и состав имущества с задекларированными доходами. Если траты и приобретения (недвижимость, автомобили, ценные бумаги и иные активы) заметно превышают официальные поступления, доход будет определяться по расходам с учётом доходов прошлых периодов.

Когда применят косвенный метод

когда в декларации доход меньше расходов на зарегистрированное имущество;

расходов на зарегистрированное имущество; при нарушении правил учёта или утрате подтверждающих документов;

или утрате подтверждающих документов; в отношении физлиц, фактически ведущих бизнес, но не зарегистрированных как предприниматели.

Какие данные изучат

движение средств по банковским счетам;

расходы на имущество, образование, медуслуги, страхование, ценные бумаги;

сведения о доходах и активах за рубежом;

налоговую отчётность и результаты проверок;

информацию от госорганов и иностранных компетентных структур.

Если по имуществу нет документов, будет использована рыночная стоимость , определённая независимым оценщиком. Эти сведения станут основанием для проверок и иных форм налогового контроля.

Контекст

С начала 2026 года заработает новый Налоговый кодекс, из-за чего казахстанцы активнее интересуются НДС, учётом и регистрацией. Параллельно Миннацэкономики утвердило прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы: к 2028-му средняя зарплата ожидается на уровне 604 963 тг против 423 133 тг в 2025 году.

