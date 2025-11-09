С 1 января 2026 года налоговые органы Казахстана начнут применять косвенный метод для выявления скрытых доходов граждан. Соответствующий приказ от 28 октября утвердил министр финансов Мади Такиев; документ принят в рамках нового Налогового кодекса и вступает в силу одновременно с ним, сообщает tengrinews.kz

Что меняется для граждан

Налоговая сможет сопоставлять расходы и имущество физлица с его задекларированными доходами. Если траты и приобретения (недвижимость, авто, ценные бумаги и пр.) существенно превышают официально заявленные доходы, фактический доход будет определяться по расходам с учётом доходов прошлых периодов.

Когда применят косвенный метод

доходы в декларации ниже расходов на зарегистрированное имущество;

расходов на зарегистрированное имущество; допущены нарушения учёта либо утрачены документы ;

либо ; гражданин фактически ведёт бизнес, но не зарегистрирован как предприниматель.

Какие данные будут проверять

движение средств по банковским счетам ;

; расходы на имущество, образование, медицину, страхование, ценные бумаги ;

; сведения о доходах и активах за рубежом ;

; налоговую отчётность , результаты проверок;

, результаты проверок; информацию от госорганов и иностранных компетентных структур.

Если по имуществу нет подтверждающих документов, для расчёта применят рыночную стоимость, определённую независимым оценщиком. Собранные сведения будут использоваться при проверках и иных формах налогового контроля.

Контекст

С 1 января 2026 года в РК вступает в силу новый Налоговый кодекс. На фоне изменений растёт интерес граждан к порядку декларирования и отдельным налоговым режимам (включая НДС), регистрации и учёту.

