С 1 января 2026 года налоговые органы Казахстана начнут применять косвенный метод для выявления скрытых доходов граждан. Соответствующий приказ от 28 октября утвердил министр финансов Мади Такиев; документ принят в рамках нового Налогового кодекса и вступает в силу одновременно с ним, сообщает tengrinews.kz
Что меняется для граждан
Налоговая сможет сопоставлять расходы и имущество физлица с его задекларированными доходами. Если траты и приобретения (недвижимость, авто, ценные бумаги и пр.) существенно превышают официально заявленные доходы, фактический доход будет определяться по расходам с учётом доходов прошлых периодов.
Когда применят косвенный метод
- доходы в декларации ниже расходов на зарегистрированное имущество;
- допущены нарушения учёта либо утрачены документы;
- гражданин фактически ведёт бизнес, но не зарегистрирован как предприниматель.
Какие данные будут проверять
- движение средств по банковским счетам;
- расходы на имущество, образование, медицину, страхование, ценные бумаги;
- сведения о доходах и активах за рубежом;
- налоговую отчётность, результаты проверок;
- информацию от госорганов и иностранных компетентных структур.
Если по имуществу нет подтверждающих документов, для расчёта применят рыночную стоимость, определённую независимым оценщиком. Собранные сведения будут использоваться при проверках и иных формах налогового контроля.
Контекст
С 1 января 2026 года в РК вступает в силу новый Налоговый кодекс. На фоне изменений растёт интерес граждан к порядку декларирования и отдельным налоговым режимам (включая НДС), регистрации и учёту.
