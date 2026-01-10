В Казахстане участились случаи отказов в принятии уведомлений о переходе на специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации. Это связано с введением нового Налогового кодекса и обновлением Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД).
Как сообщили в Комитет государственных доходов, отказы формируются информационной системой автоматически. Основная причина — несоответствие заявленного вида экономической деятельности действующей редакции классификатора ОКЭД.
Основанием для отказа становится использование кодов, которые были изменены либо исключены из классификатора. Изменения утверждены приказами Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 16 октября 2023 года № 393-НҚ и от 28 ноября 2023 года № 468-НҚ. Они вступили в силу с 1 апреля 2024 года.
В частности, код ОКЭД 86900 упразднён и заменён на коды 86901 и 86909, код 62022 полностью исключён из классификатора. Аналогичные изменения затронули и другие виды экономической деятельности.
В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется до подачи уведомления о переходе на упрощённую декларацию привести свои регистрационные данные в соответствие с актуальной редакцией ОКЭД.
Для этого:
- индивидуальным предпринимателям необходимо подать уведомление об изменении регистрационных данных ИП;
- юридическим лицам — внести изменения через регистрирующие органы либо через Кабинет корреспондента системы «Е-статистика».
После обновления вида экономической деятельности и при соблюдении всех условий применения специального налогового режима налогоплательщик вправе повторно подать уведомление о выборе режима налогообложения.
В Комитете государственных доходов также напомнили, что уведомление о переходе на режим упрощённой декларации необходимо представить не позднее 1 марта 2026 года. В случае его непредставления налогоплательщик будет считаться применяющим общеустановленный порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
