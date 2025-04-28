В Казахстане налоговые органы начали массовую проверку истории доходов граждан — вплоть до операций с криптовалютой, совершенных еще в 2021 году. Теперь те, кто когда-то покупал биткоины, открывал зарубежные счета или пользовался иностранными криптобиржами, рискуют столкнуться с неожиданными доначислениями и штрафами, передает inbusiness.kz.

По информации налогового эксперта и автора канала ProНалоги Казахстан Айдара Масатбаева, налоговые органы теперь располагают подробными сведениями о транзакциях казахстанцев, полученными как от всех криптобирж, зарегистрированных в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»), так и от зарубежных платформ, присоединившихся к международной системе автоматического обмена налоговой информацией (CRS/OECD).

Неожиданностью стало то, что переданные данные охватывают не только 2023 год, но и более ранние периоды — в том числе 2021 и 2022 годы. Это стало возможным благодаря тому, что некоторые зарубежные криптобиржи, вошедшие в МФЦА, начали предоставлять казахстанским налоговым органам полную информацию о своих бывших и нынешних клиентах из Казахстана.

В итоге даже те казахстанцы, которые приобретали криптовалюту за рубежом — например, в Дубае или Бахрейне, — теперь оказались в базе данных налоговых органов.

Проблема в том, что в 2021-2022 годах Налоговый кодекс РК ещё не содержал чётких норм о регулировании цифровых активов. Из-за несовершенства прежней редакции статей 331 и 332 гражданам могут начислить налог не на полученную прибыль, а на весь объём совершённых сделок.

Тем, кто не задекларировал доходы от криптовалют, грозит:

доначисление налога;

пеня с 10 апреля 2022 года;

штраф по ст. 278 КоАП — 10 МРП;

или при сокрытии объектов налогообложения — штраф в 200% от неуплаченной суммы.

Масатбаев призывает: если у вас были такие операции — лучше подать корректную декларацию и добровольно уплатить все обязательства, чтобы избежать санкций.

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