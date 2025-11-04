USD 528.31 EUR 608.35 RUB 6.55

Налоговики обратились к казахстанцам

— Сегодня, 09:47
pixabay.com

Комитет государственных доходов предупреждает о новой волне телефонных и мессенджер-мошенничеств. Злоумышленники представляются сотрудниками органов госдоходов, пугают «штрафами», «закрытием банковских счетов» или «включением в перечни по финмониторингу» и предлагают «решить вопрос» прямо в разговоре.

По данным КГД, распространены два сценария:

  • звонок с сообщением об отсутствии налоговой отчётности (часто упоминают «форму 270») и угрозами санкций;
  • рассылка сообщений в мессенджерах (в том числе WhatsApp) якобы от имени руководства КГД/терорганов о грядущих проверках, «включении в списки» и требовании срочно связаться с «представителем».

Такие сообщения — мошенничество. Их цель — ввести в заблуждение налогоплательщиков, дестабилизировать работу бизнеса и, в отдельных случаях, вымогать деньги или доступ к учётным данным.

Как КГД информирует официально

  • через Кабинет налогоплательщика на порталах eGov.kz и/или kgd.gov.kz;
  • официальные письма в системе электронного документооборота;
  • верифицированные официальные аккаунты КГД в соцсетях и мессенджерах;
  • пресс-релизы и уведомления на официальном интернет-ресурсе gov.kz (ЕПИРГО);
  • горячая линия контакт-центра 1414.

Важно

  • КГД не рассылает уведомления на личные e-mail/WhatsApp/Telegram из своих ИС.
  • Сотрудники никогда не запрашивают коды подтверждения, ЭЦП, пароли, CVV-коды и иные персональные данные по телефону или в мессенджерах.

Что делать, если вам позвонили/написали

  1. Не переходите по ссылкам и не отправляйте никаких данных.
  2. Проверьте информацию в Кабинете налогоплательщика (eGov/kgd.gov.kz) или позвоните на 1414.
  3. Заблокируйте номер/аккаунт, сделайте скриншоты переписки и номера телефона.
  4. Сообщите о факте мошенничества в полицию и/или в подразделения по противодействию киберпреступности.

КГД призывает граждан и бизнес ориентироваться только на официальные каналы коммуникации и не поддаваться на провокации. Любое «срочное» требование связаться в мессенджере, оплатить «штраф» или «разблокировку» счета — верный признак фейка.



