Комитет государственных доходов предупреждает о новой волне телефонных и мессенджер-мошенничеств. Злоумышленники представляются сотрудниками органов госдоходов, пугают «штрафами», «закрытием банковских счетов» или «включением в перечни по финмониторингу» и предлагают «решить вопрос» прямо в разговоре.

По данным КГД, распространены два сценария:

звонок с сообщением об отсутствии налоговой отчётности (часто упоминают «форму 270») и угрозами санкций;

рассылка сообщений в мессенджерах (в том числе WhatsApp) якобы от имени руководства КГД/терорганов о грядущих проверках, «включении в списки» и требовании срочно связаться с «представителем».

Такие сообщения — мошенничество. Их цель — ввести в заблуждение налогоплательщиков, дестабилизировать работу бизнеса и, в отдельных случаях, вымогать деньги или доступ к учётным данным.

Как КГД информирует официально

через Кабинет налогоплательщика на порталах eGov.kz и/или kgd.gov.kz ;

и/или ; официальные письма в системе электронного документооборота;

верифицированные официальные аккаунты КГД в соцсетях и мессенджерах;

пресс-релизы и уведомления на официальном интернет-ресурсе gov.kz (ЕПИРГО);

(ЕПИРГО); горячая линия контакт-центра 1414.

Важно

КГД не рассылает уведомления на личные e-mail/WhatsApp/Telegram из своих ИС.

рассылает уведомления на личные e-mail/WhatsApp/Telegram из своих ИС. Сотрудники никогда не запрашивают коды подтверждения, ЭЦП, пароли, CVV-коды и иные персональные данные по телефону или в мессенджерах.

Что делать, если вам позвонили/написали

Не переходите по ссылкам и не отправляйте никаких данных. Проверьте информацию в Кабинете налогоплательщика (eGov/kgd.gov.kz) или позвоните на 1414. Заблокируйте номер/аккаунт, сделайте скриншоты переписки и номера телефона. Сообщите о факте мошенничества в полицию и/или в подразделения по противодействию киберпреступности.

КГД призывает граждан и бизнес ориентироваться только на официальные каналы коммуникации и не поддаваться на провокации. Любое «срочное» требование связаться в мессенджере, оплатить «штраф» или «разблокировку» счета — верный признак фейка.

