Комитет государственных доходов предупреждает о новой волне телефонных и мессенджер-мошенничеств. Злоумышленники представляются сотрудниками органов госдоходов, пугают «штрафами», «закрытием банковских счетов» или «включением в перечни по финмониторингу» и предлагают «решить вопрос» прямо в разговоре.
По данным КГД, распространены два сценария:
- звонок с сообщением об отсутствии налоговой отчётности (часто упоминают «форму 270») и угрозами санкций;
- рассылка сообщений в мессенджерах (в том числе WhatsApp) якобы от имени руководства КГД/терорганов о грядущих проверках, «включении в списки» и требовании срочно связаться с «представителем».
Такие сообщения — мошенничество. Их цель — ввести в заблуждение налогоплательщиков, дестабилизировать работу бизнеса и, в отдельных случаях, вымогать деньги или доступ к учётным данным.
Как КГД информирует официально
- через Кабинет налогоплательщика на порталах eGov.kz и/или kgd.gov.kz;
- официальные письма в системе электронного документооборота;
- верифицированные официальные аккаунты КГД в соцсетях и мессенджерах;
- пресс-релизы и уведомления на официальном интернет-ресурсе gov.kz (ЕПИРГО);
- горячая линия контакт-центра 1414.
Важно
- КГД не рассылает уведомления на личные e-mail/WhatsApp/Telegram из своих ИС.
- Сотрудники никогда не запрашивают коды подтверждения, ЭЦП, пароли, CVV-коды и иные персональные данные по телефону или в мессенджерах.
Что делать, если вам позвонили/написали
- Не переходите по ссылкам и не отправляйте никаких данных.
- Проверьте информацию в Кабинете налогоплательщика (eGov/kgd.gov.kz) или позвоните на 1414.
- Заблокируйте номер/аккаунт, сделайте скриншоты переписки и номера телефона.
- Сообщите о факте мошенничества в полицию и/или в подразделения по противодействию киберпреступности.
КГД призывает граждан и бизнес ориентироваться только на официальные каналы коммуникации и не поддаваться на провокации. Любое «срочное» требование связаться в мессенджере, оплатить «штраф» или «разблокировку» счета — верный признак фейка.
