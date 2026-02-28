USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Налоговики обратились к казахстанцам от 28.02.2026 12:36

Налоговики обратились к казахстанцам

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК обратился к налогоплательщикам в связи с распространением в мессенджерах информации о якобы предоставлении платных услуг по вопросам работы в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ).

В ведомстве подчеркнули, что официальная техническая поддержка ИС ЭСФ предоставляется исключительно на безвозмездной основе.

В КГД отметили, что подобные предложения могут быть связаны с мошенническими схемами. В целях защиты персональных данных и предотвращения неправомерного доступа к учетным записям налогоплательщиков рекомендуется обращаться только к официальным каналам поддержки.

Контактная информация и сервисы поддержки размещены на официальном интернет-портале органов государственных доходов.

Налогоплательщиков призывают проявлять бдительность и не передавать третьим лицам данные для входа в систему.



