Комитет государственных доходов Министерства финансов РК обратился к налогоплательщикам в связи с распространением в мессенджерах информации о якобы предоставлении платных услуг по вопросам работы в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ).
В ведомстве подчеркнули, что официальная техническая поддержка ИС ЭСФ предоставляется исключительно на безвозмездной основе.
В КГД отметили, что подобные предложения могут быть связаны с мошенническими схемами. В целях защиты персональных данных и предотвращения неправомерного доступа к учетным записям налогоплательщиков рекомендуется обращаться только к официальным каналам поддержки.
Контактная информация и сервисы поддержки размещены на официальном интернет-портале органов государственных доходов.
Налогоплательщиков призывают проявлять бдительность и не передавать третьим лицам данные для входа в систему.
