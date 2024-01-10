Налоговики обратились к казахстанцам из-за поверки мобильных переводов

В связи с обсуждениями в обществе налогового контроля мобильных переводов Вице-министр финансов Ержан Биржанов ответил на ряд вопросов в ходе брифинга на площадке пресс-центра Правительства Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Зачем нужна проверка мобильных переводов

Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем!

Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные переводы. Проверке подлежат только лица скрывающие свои доходы, или не зарегистрированные как ИП, получившие на личные счета мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд

Добросовестные предприниматели, которые работают только по безналичному расчету будут исключены из сферы контроля. Также ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности.

Сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства.

Не наказывать, а разъяснять – твердая позиция налоговых органов!

Сейчас Комитет государственных доходов ведет активную разъяснительную работу как в средствах массовой информации, так и в социальных сетях.

Также, граждане для получения необходимой информации могут обратится в:

Колл-центр 1414, где базы знании обновлены и наполнены соответствующей информацией. Они готовы.

в «Telegram» чате можно получить ответы на вопросы в оперативном порядке. Ссылка чата: https://t.me/+68VtkWb1WIgxODky ;

в каждом управлении государственных доходов (более 200 по всей Республике) имеются «Консультативные центры» для оказания информационной поддержки.

Платить налоги удобно и выгодно!

Органы государственных доходов создают удобные легальные механизмы для предпринимателей

Вместе с этим готовы способствовать предпринимателям которые готовы выйти из тени и перейти в правовое поле, а именно, будут предоставлены следующие государственные услуги:

фискальное сопровождение, с первых шагов регистрации предпринимателей, уже сейчас мы реализовали функции по предзаполнению декларации, на которые не нужно затрачивать время на заполнение и в подсчете сумм налогов;

сервисный подход, разработаны сервисы, уведомляющие о достижении порога по НДС, возможности уплаты налогов и социальных платежей с банковских приложении;

отсутствие налоговых проверок у малых предпринимателей осуществляющих бизнес безналичными платежами.

В рамках нового Налогового кодекса будут предусмотрены меры стимулирования для предпринимателей

Завершение моратория на проверки предпринимателей: повальных проверок не будет!

Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные переводы

КОНТРОЛЮ подлежат лица, получившие на личные счета мобильные переводы от 100 и более разных лиц (важно: не более 100 переводов, а переводы от 100 и более лиц) ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

В соответствии с действующим законодательством это признак предпринимательской деятельности

ВАЖНО: нет ограничений на переводы родственникам, друзьям и коллегам в различных жизненных ситуациях

Что делать, если продавец требует наличные?

Согласно нормам Закона РК «О платежах и платежных системах», предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25).

Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.