Налоговики примут меры. Бизнесмены в Костанае забывают использовать контрольно-кассовые аппараты

Бизнесмены в Костанае забывают использовать контрольно-кассовые аппараты. Причем таких случаев становится все больше. Сейчас, отмечают специалисты, предприниматели принимают оплату за продукты или услугу через онлайн-приложения банков.

Помимо этого они должны провести эти деньги через ККМ, выбив чек. Если этого не делать, после проверок налоговиков у таких бизнесменов могут возникнуть проблемы.

Жанара Капишева не один год торгует на Центральном рынке. Успевает говорит и клиентов обслужить и все суммы в своем торговом обороте забить в информационные системы. Контрольно-кассовый машина у нее тоже есть. Сюда она дублирует все суммы, которые проходят при оплате и банковской картой, и наличкой. Чеки тоже выбивает.

«Чеки можно сказать практически не берут, но в основном оплачивают кодом через Каспий. Вы печатаете чеки?- Конечно, пробиваем, все, если прошел через код, прошел в налоговой и потом через ККМ это все пробиваем. Мне никакой сложности не представляет», — говорит продавец Жанара Капишева.

При этом в департаменте госдоходов Костаная отмечают — в последнее время в областном центре заметна тенденция сокращения использования ККМ в работе бизнесменов. Напомним, что контрольно-кассовая машина, используется в стране для контроля и фискализации платежей. Она фиксирует все торговые операции, выдает чек покупателю и автоматически отправляет сведения в налоговую службу. По словам специалистов, если бизнесмены забывают это делать, то в будущем у них возникнут проблемы.

«Проводится камеральный контроль, где выявляется сколько они показали в формах налоговой отчётности и сколько прошло у них по банку то есть это все сверяется если будут нарушения разночтения между банковским счетом и налоговой отчётностью тогда будут приняты меры, в любом случае будут приняты меры», — главный специалист управления госдоходов Костаная Румия Гафурова.

В управлении госдоходов Костаная не утверждают, что бизнесмены уклоняются таким образом от уплаты налогов, но и не отрицают такой возможности по некоторым предпринимателям. Но в большей степени, по словам налоговиков, ряд индивидуальных предпринимателей просто не знают, что РОС- терминалы — это не ККМ.

«Есть у нас упрощенная декларация и на сегодня почти весь рынок — это упрощенная декларация. Там всего три процента налога и не надо забывать связывать с сервисами банковскими и налоги. Многие говорят: «Каспий-пэй платим». Хотела бы сказать, что Каспий- пей это не обязательство- это сервис, которым вы пользуетесь», — объясняет специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

В Костанае сейчас работает больше 26 тыс. бизнесменов, контрольно-кассовых машин зарегистрировано чуть больше. В этом году 25 предпринимателей уже наказали за бездействие ККМ и большая их часть по заявлениям обычных граждан, которые пожаловались налоговикам за невыдачу чека.

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