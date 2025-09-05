 Ya Metrika Fast
Налоговики призывают костанайцев поторопиться

— Вчера, 16:47
Изображение для новости: Налоговики призывают костанайцев поторопиться

pixabay.com

В Казахстане завершается четвертый этап всеобщего декларирования. В этом году к числу тех, кто обязан сдавать декларацию, добавились владельцы имущества за рубежом, кандидаты на государственные должности и ряд других категорий. На сегодня в области уже около 80% жителей выполнили это требование.

Всеобщее декларирование в Казахстане внедряется поэтапно с 2021 года. Напомним, в прошлом году декларации обязаны были сдавать руководители, учредители и участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. В этом году перечень значительно расширился.

До 15 сентября нужно сдать декларации!

ДГД по Костанайской области напоминает:

  • Форма 250.00 — декларация об активах и обязательствах;
  • Форма 270.00 — декларация о доходах и имуществе.

Обязаны подать:

  •  владельцы зарубежного имущества и цифровых активов;
  •  кандидаты на госдолжности и их супруги;
  • руководители и учредители юрлиц (с долей более 10%);
  •  госсотрудники и приравненные лица, а также их супруги;
  • лица, имеющие счета в зарубежных банках свыше 1000 МРП;
  • лица, купившие имущество дороже 20 000 МРП;
  •  частные нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы.


