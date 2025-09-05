В Казахстане завершается четвертый этап всеобщего декларирования. В этом году к числу тех, кто обязан сдавать декларацию, добавились владельцы имущества за рубежом, кандидаты на государственные должности и ряд других категорий. На сегодня в области уже около 80% жителей выполнили это требование.

Всеобщее декларирование в Казахстане внедряется поэтапно с 2021 года. Напомним, в прошлом году декларации обязаны были сдавать руководители, учредители и участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. В этом году перечень значительно расширился.



До 15 сентября нужно сдать декларации!

ДГД по Костанайской области напоминает:

Форма 250.00 — декларация об активах и обязательствах;

Форма 270.00 — декларация о доходах и имуществе.

Обязаны подать:

владельцы зарубежного имущества и цифровых активов;

кандидаты на госдолжности и их супруги;

руководители и учредители юрлиц (с долей более 10%);

госсотрудники и приравненные лица, а также их супруги;

лица, имеющие счета в зарубежных банках свыше 1000 МРП;

лица, купившие имущество дороже 20 000 МРП;

частные нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы.

