С 18 июля 2025 года вступил в силу новый Налоговый кодекс Республики Казахстан, который не предусматривает введение отдельного «налога на роскошь». Вместе с тем, в документе закреплены положения, касающиеся налогообложения отдельных категорий имущества физических лиц, обладающих высокой стоимостью.

В частности, установлены следующие виды имущества, облагаемые налогом и (или) акцизами по специальным ставкам:

Автотранспортные средства стоимостью 18 000 МРП и более – облагаются акцизом в размере 10% от стоимости транспортного средства.

Яхты и самолёты стоимостью 24 000 МРП и более – также облагаются акцизом 10%.

Алкогольная продукция, стоимость которой превышает 500 000 тенге – акциз составляет 10% от стоимости в тенге за литр.

Табачные изделия (сигары), стоимостью более 10 000 тенге – акциз 10% от стоимости в тенге за штуку.

Недвижимое имущество (жилые дома, квартиры и т.п.), совокупная стоимость которого, зарегистрированная на одного собственника, превышает 450 миллионов тенге – облагается налогом на имущество по ставке 2%

Расчёт стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения физических лиц осуществляется НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». При этом стоимость, определяемая НАО, как правило, существенно ниже рыночной.

Кроме того, при оценке жилых и дачных объектов используется коэффициент роскоши, равный единице. Местные представительные органы (маслихаты) вправе увеличить данный коэффициент не более чем на 50%, в зависимости от категории жилья.

Порядок налогообложения недвижимости

В случае, если совокупная стоимость всех объектов, принадлежащих одному лицу, превышает 450 млн тенге, налог рассчитывается по ставке 2% от общей суммы. При этом минимальная сумма налога составляет 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге.

Если общая стоимость имущества не превышает установленного порога, налог на имущество взимается отдельно по каждому объекту в соответствии с установленными ставками.

Комитет государственных доходов рекомендует налогоплательщикам заблаговременно ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве и при необходимости обратиться за консультацией в органы государственных доходов.

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