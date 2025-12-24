Спецрежимы меняются: бизнесу нужно подтвердить налоговый режим до 1 марта 2026 года
В Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс и обновляются правила применения специальных налоговых режимов. В связи с этим налогоплательщикам, которые сейчас работают на упрощённой декларации, розничном налоге или режиме с фиксированным вычетом, необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Сроки подачи уведомления
Для применения спецрежима на основе упрощённой декларации уведомление следует подать в переходный период — с 1 января по 1 марта 2026 года. Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года.
Как подать уведомление с 1 января 2026 года
Сделать это можно несколькими способами:
- через Кабинет налогоплательщика (ИСНА): «Подать документы» → «Уведомление о применяемом режиме налогообложения» (с ЭЦП);
- через мобильное приложение E-Salyq Business;
- через банковские приложения крупных банков;
- на бумаге — в Управление государственных доходов по месту нахождения.
Push-уведомления и разъяснения
Для информирования Комитет государственных доходов направит push-уведомление в новый Кабинет налогоплательщика с пошаговой инструкцией. Также КГД оказывает разъяснительную поддержку, в том числе через колл-центры.
Почему важно не пропустить сроки
Если налогоплательщик не выберет режим и не подаст уведомление в переходный период, возможен автоматический перевод на общеустановленный режим налогообложения.
Налоговики рекомендуют заранее определить оптимальный режим и своевременно направить уведомление, чтобы переход на новые правила прошёл без затруднений.
