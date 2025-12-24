Спецрежимы меняются: бизнесу нужно подтвердить налоговый режим до 1 марта 2026 года

В Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс и обновляются правила применения специальных налоговых режимов. В связи с этим налогоплательщикам, которые сейчас работают на упрощённой декларации, розничном налоге или режиме с фиксированным вычетом, необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.

Сроки подачи уведомления

Для применения спецрежима на основе упрощённой декларации уведомление следует подать в переходный период — с 1 января по 1 марта 2026 года. Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года.

Как подать уведомление с 1 января 2026 года

Сделать это можно несколькими способами:

через Кабинет налогоплательщика (ИСНА): «Подать документы» → «Уведомление о применяемом режиме налогообложения» (с ЭЦП);

через мобильное приложение E-Salyq Business;

через банковские приложения крупных банков;

на бумаге — в Управление государственных доходов по месту нахождения.

Push-уведомления и разъяснения

Для информирования Комитет государственных доходов направит push-уведомление в новый Кабинет налогоплательщика с пошаговой инструкцией. Также КГД оказывает разъяснительную поддержку, в том числе через колл-центры.

Почему важно не пропустить сроки

Если налогоплательщик не выберет режим и не подаст уведомление в переходный период, возможен автоматический перевод на общеустановленный режим налогообложения.

Налоговики рекомендуют заранее определить оптимальный режим и своевременно направить уведомление, чтобы переход на новые правила прошёл без затруднений.

Идут лютые морозы: синоптики предупреждают В ближайшие дни погоду на территории Казахстана будет определять активный северо-западный циклон. Он принесёт снег...

В минтруда рассказали о размерах пенсий в Казахстане С начала 2025 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 868 млрд...