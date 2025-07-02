Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 2 июля 2025 года, решил напомнить казахстанцам, какие проверки могут проводить налоговые органы в стране.

Периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков.

Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа.

Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК и так далее.

Также согласно статье 140 Налогового кодекса, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.

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