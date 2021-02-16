Налоговики сообщили об упрощении введения электронных счет-фактур и СНТ

С ноября прошлого года в Казахстане запустили в работу пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары. А уже с 1 июля это новшество станет обязательным по всем ввозимым товарам. Изначально, чтобы продать затем этот товар, бизнесмены должны были подготовить на него счет-фактуру.

Однако в связи с предложениями налогоплательщиков был предусмотрен ряд упрощений. По оформлению сопроводительных накладных на товары вводится механизм добровольного оформления один раз в месяц.

«Что это значит — индивидуальным предпринимателям, которые занимаются реализацией подакцизных товаров (алкогольная продукция) нужно будет подтверждать СНТ выписанные оптовиками на приход в течении 20 рабочих дней. Что касается реализации, то оформление СНТ для розничных реализаторов не требуется. Исключительно на добровольной основе ИП могут оформлять СНТ один раз в месяц на все продажи в срок до 10 числа для корректного отражения остатков», — сообщил заместитель руководителя департамента госдоходов по Костанайской области Сатжан Узакбаев.

Что касается электронных счетов-фактур, то в настоящее время выписывать их розничным реализаторам уже не нужно. Но бизнесмены должны зарегистрироваться в другой информационной системе — «Электронные счета-фактуры», создать виртуальный склад, и здесь провести действия, подобные тому, если бы бизнесмен торговал алкоголем или сигаретами, поставить галочки и подтвердить приход по СНТ подакцизных товаров. Не стоит забывать, говорят налоговики, и о фискальных чеках, на основании которых товар в дальнейшем будет списываться с виртуального склада.

«Эти предприниматели наверняка уже работали с сопроводительными накладными, принцип тот же. Только через другую систему, ИП нужно будут по род розницу. Подтверждать накладные, то есть поставщик отпускает товар, выписывает СНТ и его задача подтвердить или не подтвердить, если у него нет ресурсов, он этого может не делать», — отметила главный специалист департамента госдоходов по Костанайской области Гульмира Карткужанова.