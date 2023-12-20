Налоговики уже выявили нарушения по мобильным переводам у казахстанцев

Возможные нарушения у 8 тысяч государственных служащих и их супругов вскрыли сведения по мобильным переводам за 2022 год, сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает informburo.kz

Комитет государственных доходов РК сообщает, что получены данные от банков лишь по тем случаям, когда граждане получали свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц в течение трёх последовательных месяцев.

«Мы получили сведения по 8 тысячи гражданам (с возможными нарушениями. – Авт.), всего на первом этапе всеобщего декларирования вошло более 570 тысяч человек. Тут не только госслужащие, но и супруги госслужащих. По поводу штрафов. На сегодня проводится аналитическая работа по полученной информации, мы её впервые получили. В ней есть моменты, которые требуют уточнения. Поэтому сразу говорить, что по всем полученным гражданам мы будем выставлять уведомления и штрафовать, мы не можем», – сказал глава департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов КГД Нуржан Куандыков.

Нуржан Куаныдков отметил, что сначала налогоплательщиков уведомят. Выписывать штрафы будут в случае неисправления нарушений.

Ранее уточнялось, что:

за непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП);

за представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 10 350 тенге (3 МРП);

за сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%.

На первом этапе налоговики проверяют информацию от банков о переводах по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам. С 1 января 2024 года начнут проверять переводы по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам. Физлица подпадут под анализ в 2026 году.

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