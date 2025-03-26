Согласно сообщениям в СМИ, ссылающимся на вице-министра финансов Ержана Биржанова, Комитет государственных доходов начал проверки организаторов свадеб (тоев). Особое внимание уделяется казахстанцам, чьи расходы на такие мероприятия будут не соответствовать их официальным доходам. Таким гражданам придется объяснить происхождение средств.
Как пояснили в КГД, это касается тех, кто ведет коммерческую деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
«Комитет на постоянной основе проводит налоговое администрирование физических лиц на предмет полноты исполнения налоговых обязательств, независимо от их деятельности. Исполнение налоговых обязательств такими работниками, как ведущие/тамада, певцы и другие (представители сферы развлечений — прим.), осуществляется на общих основаниях наряду с другими гражданами и предпринимателями, что соответствует принципу справедливости налогообложения», — пояснили налоговики.
В Казахстане камеральный контроль проводится в отношении всех граждан, получающих доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению. Согласно законодательству, такие проверки уже проводятся, но только в отношении тех лиц, чья деятельность носит коммерческий характер, при этом они не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.