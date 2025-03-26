Согласно сообщениям в СМИ, ссылающимся на вице-министра финансов Ержана Биржанова, Комитет государственных доходов начал проверки организаторов свадеб (тоев). Особое внимание уделяется казахстанцам, чьи расходы на такие мероприятия будут не соответствовать их официальным доходам. Таким гражданам придется объяснить происхождение средств.

Как пояснили в КГД, это касается тех, кто ведет коммерческую деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.