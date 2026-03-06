Министерство финансов разработало проект изменений в приказ «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, платежей и пеней», сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, налогоплательщикам с задолженностью до 1500 МРП — это 6 487 500 тенге в 2026 году — могут предоставить рассрочку без залога имущества. Мера рассчитана на тех, кто временно испытывает финансовые трудности.
Предлагаемые изменения позволят отказаться от обязательной оценки залогового имущества и его страхования, а также ускорят процедуру оформления рассрочки.
В Министерстве финансов пояснили, что в случае принятия поправок отсрочка или рассрочка по налоговым платежам при задолженности до 1500 МРП будет предоставляться без залога имущества и банковской гарантии.
