С 1 января следующего года в Казахстане вступят в силу новые правила для налоговых должников. Об этом рассказал представитель Комитета госдоходов Кайсар Арын, передает LS.

«Если долг компании или ИП превышает 27 тыс. МРП (в 2025 году это около 160 млн тенге), то руководителям юрлица и ИП могут ограничить выезд за пределы страны. Данное правило вступит в силу 1 июля 2026 года», – пояснил спикер.

С нового года вводится дифференцированный подход к налоговой задолженности. Как отметил К. Арын, сегодня меры в отношении юрлиц и ИП применяются при сумме долга свыше 6 МРП (23 592 тенге). С 2026 года этот порог будет пересмотрен.

«Вводится градация, то есть от 20 МРП (78 640 тенге) до 45 МРП (176 940 тенге) и от 45 и выше. То есть будут применять блокировку расчетных счетов и кассовых операций, некассовых распоряжений, начисление пени за каждый день просрочки, ограничение по выпуску акций и облигаций, и возможность признания компании банкротом по решению суда», – пояснил налоговый представитель.

Кроме того, с нового года планируется отмена категорирования налогоплательщиков по степени риска – высокий, средний и низкий. По словам К. Арына, после получения уведомления налогоплательщик будет обязан погасить долг в течение 10 дней.

Также он анонсировал пилотный проект, который, по его словам, позволит сократить сроки описи имущества должника.

«Сейчас на этот процесс уходит до месяца, так как территориальные органы составляют акт, а балансовую стоимость определяет оценщик, которого привлекает Фонд проблемных кредитов. То есть в итоге эта целая цепочка, которую хотим упростить за счет цифровых решений. Мы предлагаем, чтобы сотрудник за счет мобильного приложения сфотографировал имущество, где будет внедрена система ИИ, которая и будет составлять отчет. Эта процедура займет от 20 минут до трех часов», – пояснил К. Арын.

В завершение он отметил, что пилотный проект планируют опробовать до конца 2026 года.

