С будущего года выплаты из единого накопительного пенсионного фонда освободят от подоходного налога. Кроме того, снизится налоговая нагрузка на владельцев автомобилей с большим сроком эксплуатации — чем старше машина, тем меньше сумма к оплате.

С начала следующего года в Казахстане вступят в силу изменения в налоговый кодекс. Документ с поправками подписал президент в июле. Одно из важных новшеств касается физических лиц.

«Те налогоплательщики, например, которые, вы знаете, что в рамках норм законодательства могли взять часть выплат пенсионных до достижения пенсионного возраста например на медицинские услуги или на оплату ипотеки и есть те, кто писал заявление, что будет удерживаться этот индивидуальный подоходных налог, когда уже достигнет человек пенсионного возраста, то теперь этот ИПН будет списан», — сообщила руководитель управления КГД РК Гульмира Смагулова.

Получается, что выплаты из пенсионного фонда (ЕНПФ) больше не будут облагаться подоходным налогом. Кроме того, изменения коснулись и владельцев автомобилей с большим сроком эксплуатации. Для легкового транспорта, которому уже много лет, установлены новые правила налогообложения.

«Например, если машина старше 10-ти лет до 20-лет, то налогоплательщик будет платить 70% — 0.7 коэффициента, т.е. 70% от суммы налога, а если машина старше 20 лет, то сумма налога будет уменьшаться на 50%», — сообщила Гульмира Смагулова.

В налоговом кодексе появились изменения, которые в целом касаются различных сфер.

«Т.е. есть изменения, по которым нужно будет провести кое-какие действия. Например, данный налоговый кодекс вносит изменения в части дифференциации ставок, есть изменения в части специальных налоговых режимов, т.е. там налогоплательщик должен понять, какой режим ему нужно будет выбрать. Есть изменения в части НДС. Вы знаете, что у нас поменялся порог по НДС, поменялась ставка, есть дифференцированные ставки по НДС, тоже разные категории налогоплательщиков», — разъяснила Гульмира Смагулова.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с начала следующего года повысится с 12 до 16%. Этим налогом теперь будет облагаться и медицинская сфера, но по пониженной ставке: для медицинских услуг, лекарственных средств и медизделий — 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. От уплаты НДС освобождаются лекарства и медуслуги, которые входят в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медстрахования. Сюда же относятся препараты и услуги для лечения редких и социально значимых заболеваний, перечень которых утверждает правительство.

