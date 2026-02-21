Налоговые органы смогут запрашивать у банков сведения о счетах физических лиц. О том, в каких случаях и кого именно затронут новые требования, рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает lsm.kz

Какие данные передаются по запросу

В КГД пояснили, что банки обязаны предоставлять информацию о наличии счетов, остатках средств, движении денег и кредитах по официальному запросу органов госдоходов. Передать такие сведения финансовые организации должны в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, согласно подпункту 22 пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса, банки ежегодно направляют в фискальные органы данные об итоговых суммах платежей за календарный год, поступивших через терминалы оплаты на счета индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан, занимающихся частной практикой.

Новые требования с 2026 года

С 1 января 2026 года, в соответствии с правилами Минфина, финансовые структуры обязаны передавать сведения о поступлении средств, в том числе через POS-терминалы и мобильные платежи.

Комитет ежегодно формирует перечень налогоплательщиков — ИП, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц — и направляет банкам официальный запрос. После его получения финансовые организации обязаны в течение 20 рабочих дней предоставить информацию по установленной форме.

Когда переводы могут заинтересовать налоговиков

Если у банков появляются признаки ведения предпринимательской деятельности через личные счета, они обязаны уведомить налоговые органы. Речь идёт о случаях, когда физлицо в течение трёх последовательных месяцев получает переводы от 100 и более разных отправителей на сумму свыше 12 минимальных заработных плат (примерно 1,02 млн тенге), при этом счёт не предназначен для бизнеса.

Такие сведения банки передают ежеквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, если выявлены операции с признаками предпринимательства.

Возможные меры и сроки ответа

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 86 Налогового кодекса, при неисполнении уведомления о выявленных расхождениях по результатам камерального контроля налоговые органы вправе приостановить расходные операции по банковским счетам (за исключением корреспондентских).

Налогоплательщику предоставляется 30 рабочих дней для ответа. Если пояснения не представлены либо требуется подтверждение достоверности сведений, проводится проверка.

Что с переводами «для себя» и защитой данных

В КГД подчеркнули, что мобильные переводы между физическими лицами для личных целей не являются объектом налогового контроля, если они не связаны с предпринимательской деятельностью.

Также в ведомстве заверили, что передаваемые банками сведения используются исключительно для налогового администрирования. Информационные системы работают в закрытом контуре без доступа к интернету, а доступ к данным имеет ограниченный круг сотрудников, несущих персональную ответственность, в том числе административную и уголовную.

