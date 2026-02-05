С января 2026 года Комитет государственных доходов Республики Казахстан внедряет обновлённый механизм ограничительных мер в отношении налоговых должников. Новый порядок предусматривает поэтапное применение санкций в зависимости от размера задолженности, сообщили в ведомстве. Информацию передаёт BAQ.KZ.

Как пояснил руководитель департамента аудита КГД МФ РК Кайсар Арын , при превышении налогового долга в 20 месячных расчётных показателей налогоплательщику направляется официальное уведомление. После этого вводятся ограничения на расходные операции по банковским счетам и кассе, а также применяются инкассовые поручения.

Если сумма задолженности не превышает 45 МРП, используются только указанные меры.

При долге свыше 45 МРП Комитет переходит к расширенным мерам взыскания. В этом случае начинается работа с дебиторами, проводится опись имущества, а также реализация активов и ценных бумаг. При отсутствии погашения задолженности налогоплательщик может быть признан банкротом в судебном порядке.

