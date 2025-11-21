Новый Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января, и обсуждения вокруг предстоящей реформы не утихают ни в интернете, ни на встречах бизнес-сообщества. Чтобы снять напряжение и ответить на самые острые вопросы, в Костанае регулярно проводят разъяснительные семинары с участием специалистов управления государственных доходов.

На одной из таких встреч главный специалист управления госдоходов по Костанаю Жанна Турганова подчеркнула, что цель налоговиков – не напугать бизнес, а помочь ему адаптироваться к новым условиям.

«Мы хотим рассказать, помочь нашим предпринимателям, чтобы они не пугались. Тут нет ничего такого. Данный Кодекс предусматривает нормы на упрощение, – пояснила она. – Мелким предпринимателям, малому бизнесу – таким как магазины у дома, парикмахеры, аренда квартир – не нужно ничего бояться, в их направлении, возможно, даже много упрощений».

Однако у представителей бизнеса вопросов меньше не становится. Бухгалтер Дина Ченцова, работающая с разными субъектами предпринимательства, отмечает, что ее, как и многих граждан, в первую очередь волнует повышение ставки НДС с 12% до 16% и то, как это отразится на рынке и конечных потребителях. Кроме того, ее интересуют новые подходы к дроблению бизнеса.

Она уточнила, как будет оцениваться ситуация, когда ТОО и ИП с разными видами деятельности фактически занимаются, к примеру, строительными услугами:

«Я хотела бы узнать про дробление ТОО и ИП, если ОКЭДы разные, но занимаются строительными услугами. У меня много тех, кто на упрощенном. Поэтому волнует вопрос – как, что будет, какие отчеты сдавать, в какие сроки переходить».

Схожие сомнения озвучила бухгалтер компании по производству мебельной фурнитуры Шаризада Нурсеитова. Ее интересует, смогут ли предприятия и дальше относить на вычеты услуги индивидуальных предпринимателей на упрощенном режиме.

«Это очень многих волнует, так как мы получаем товар импортный и привлекаем ИП, работающих по упрощенке, которые занимаются грузоперевозками», – отметила она.

Налоговики пояснили, что в таких случаях индивидуальные предприниматели могут продолжать работать на упрощенном режиме, однако для полноценного сотрудничества с товариществами и возможности предоставлять вычеты им может потребоваться переход на общеустановленный порядок налогообложения, что увеличивает налоговую нагрузку.

Отдельно специалисты департамента госдоходов напомнили о нововведениях для самозанятых.

По словам Жанны Тургановой, с нового года будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых:

«Такие предприниматели, которые сегодня были на упрощенной системе – патент, СМБ, – смогут перейти в категорию самозанятых. Те, кто сейчас работает на упрощенке как малый бизнес, могут остаться, а крупным предприятиям и оптовикам придется переходить на другой режим налогообложения».

В департаменте госдоходов отметили, что с разъяснительной работой они объехали всю Костанайскую область и охватили все 20 регионов. Встреча в Костанае стала завершающей в этом цикле. Вместе с тем, если у предпринимателей и граждан останутся вопросы по новым налоговым нормам и госуслугам, они могут обратиться за консультацией по номеру 1414.

