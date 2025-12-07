Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внести изменения в новый Налоговый кодекс так, чтобы его внедрение не наносило ущерба бизнесу, передаёт LS.

Обращения бизнеса и корректировка норм Налогового кодекса

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в его адрес продолжают поступать обращения предпринимателей по поводу реализации отдельных норм нового Налогового кодекса. Эти вопросы активно поднимаются и в средствах массовой информации. В связи с этим глава государства поручил правительству совместно с НПП «Атамекен» детально проанализировать замечания бизнеса и до конца текущего года обеспечить такой формат внедрения новых норм, который не нанесёт ущерба предпринимательскому сообществу.

Цифровые инструменты и налоговое администрирование

Отдельный акцент Токаев сделал на необходимости совершенствования налогового администрирования за счёт цифровых решений. По его словам, внедрение современных цифровых инструментов позволит снять значительную часть вопросов, которые сегодня волнуют предпринимателей, и поможет найти «разумный баланс» между интересами государства и бизнеса.

Реестр товаропроизводителей и национальный каталог товаров

Президент напомнил, что в следующем году планируется запуск реестра казахстанских товаропроизводителей и национального каталога товаров. Эти инструменты, по его мнению, должны способствовать устранению проблем, связанных, в том числе, с получением отдельными предприятиями необоснованных преимуществ при участии в конкурсах на государственные закупки.

Единая программа поддержки малого бизнеса

Глава государства поручил без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса. В документе, как подчеркнул Токаев, должны быть предусмотрены региональная специализация и адресные меры поддержки. Он отметил, что ставка на локальный продукт, знания и современные технологии уже доказала свою эффективность, приведя в пример проект «Одно село – один продукт», реализованный при содействии JICA и нацпалаты «Атамекен».

Токаев отдельно остановился на запросах с мест, включая предложения по созданию предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. Президент выразил недоумение тем, что этим перспективным направлением на протяжении многих лет не занимались ни государственные органы, ни бизнес.

Солидарная ответственность и развитие регионов

По словам президента, правительство должно всесторонне поддерживать взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Такой подход, уверен Токаев, придаст дополнительный импульс развитию сёл и малых городов.

Развитие МСБ под личным контролем президента

Глава государства подчеркнул, что развитие малого и среднего бизнеса остаётся под его личным контролем. Вместе с тем он признал, что в этой сфере по-прежнему сохраняются серьёзные вызовы и нерешённые проблемы.

В приоритете – создание благоприятных условий для малого бизнеса, выпускающего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка, по словам Токаева, должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и их выход на новый уровень. Именно это, как отметил президент, станет главным показателем успешности проводимой политики в сфере развития предпринимательства.

Костанайским школьникам сообщили новость о предстоящем обучении Переход на очный формат Сообщение с информацией о предстоящем формате обучения рассылают в родительских и...

Об отключении электроэнергии предупредили костанайцев Костанайская Горэлектросеть и ТОО «ЭПК-forfait» сообщают о плановых работах на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях,...